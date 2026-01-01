Una dintre cele mai importante modificări vizează impozitul pe clădiri. Valorile impozabile din Codul fiscal, rămase la nivelul anului 2015, sunt actualizate de 2,68 ori, indiferent de tipul construcției. În practică, acest mecanism duce la majorări de aproape 80% ale impozitului pe locuințe.

Pentru un apartament de trei camere din București, unde impozitul a fost de 198 de lei în 2025, suma de plată ajunge la 355 de lei în 2026. Majorarea se aplică la nivel național și afectează toate proprietățile rezidențiale.

Pachetul fiscal introduce un nou sistem de impozitare a mijloacelor de transport, construit pe baza unui studiu realizat cu sprijinul Băncii Mondiale. Calculul ține cont atât de capacitatea cilindrică, cât și de norma de poluare.

Formula se aplică motocicletelor, triciclurilor, cvadriciclurilor, autoturismelor, microbuzelor, autobuzelor și altor vehicule cu tracțiune mecanică de până la 12 tone.

Pentru autoturismele cu motoare între 1,6 și 2,0 litri, impozitul diferă în funcție de norma de poluare, fiind mai ridicat pentru vehiculele Euro 0–3 și mai scăzut pentru cele Euro 4 și Euro 5.

Activitățile de jocuri de noroc nu mai pot funcționa automat pe teritoriul unei localități. Consiliile locale decid dacă permit sau nu aceste activități. În cazul în care sunt permise, operatorii trebuie să obțină o autorizație anuală de funcționare.

Autorizația se acordă sau se respinge prin hotărâre de consiliu local, pe baza unor criterii stabilite prin regulament propriu. Tot autoritățile locale stabilesc zonele în care pot funcționa jocurile de noroc și cuantumul taxei locale, calculată în funcție de suprafața spațiului.

Pentru construcțiile realizate cu autorizație, valoarea impozabilă se calculează pe baza documentației anexate autorizației. Pentru clădirile realizate fără autorizație, cu excepția celor edificate înainte de 1 august 2001, impozitul este majorat cu 100% timp de cinci ani.

În cazul în care proprietarul nu declară clădirea, impozitul se majorează succesiv cu 30% pentru fiecare interval de șase luni de întârziere. Legea permite autorităților locale să utilizeze inclusiv drone pentru identificarea construcțiilor nedeclarate.

Pentru vânzarea sau cumpărarea unei locuințe, a unui teren ori a unui autovehicul, cumpărătorul trebuie să facă dovada achitării tuturor impozitelor locale. Aceasta se realizează prin certificat de atestare fiscală sau prin verificare electronică.

Totodată, legislația permite publicarea numelor contribuabililor care înregistrează datorii restante la bugetele locale.

Capitalul social minim pentru firmele nou-înființate crește la 500 de lei, iar pentru societățile cu cifră de afaceri de peste 400.000 de lei ajunge la 5.000 de lei. Impozitul pe câștigurile din criptomonede urcă de la 10% la 16%, cu menținerea pragului neimpozabil de 200 de lei pe tranzacție, în limita a 600 de lei anual.

Baza de calcul pentru CASS în cazul veniturilor din activități independente crește la 72 de salarii minime brute. Sunt introduse criterii noi pentru declararea firmelor inactive, eșalonările la plată devin mai restrictive, iar firmele inactive timp de un an pot fi dizolvate. Devine obligatoriu contul bancar și acceptarea plății cu cardul.

Pentru coletele cu valoare sub 150 de euro comandate de pe platforme non-UE, precum Temu sau Shein, se introduce o taxă de 25 de lei.

În același timp, veniturile din servicii de cazare sunt clar definite fiscal, cu aplicarea unei cote forfetare de 30% la determinarea venitului net și un impozit final de 10%.

Societățile care distribuie dividende trimestrial nu pot acorda împrumuturi acționarilor sau persoanelor afiliate până la regularizarea acestora. De asemenea, firmele cu activ net sub jumătate din capitalul social nu pot restitui împrumuturi către asociați.

Nerespectarea acestor interdicții atrage răspunderea solidară pentru obligațiile bugetare restante și amenzi cuprinse între 10.000 și 200.000 de lei.

În perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2026, salariul minim brut rămâne la 4.050 de lei, cu o sumă neimpozabilă de 300 de lei. De la 1 iulie 2026, salariul minim crește la 4.325 de lei, însă suma neimpozabilă se reduce la 200 de lei.

Pachetul include reducerea impozitului minim pe cifra de afaceri la 0,5% în 2026 și eliminarea acestuia din 2027, aplicarea unei cote unice de 1% pentru microîntreprinderi și eliminarea taxei pe construcții din 2027. Se consolidează digitalizarea fiscală prin e-Factura și e-TVA.

Pentru sectoarele petrol, gaze, alcool și tutun se introduce un nou cadru de autorizare și garantare, cu garanții de până la 120% din accize și un regim distinct pentru exportatorii înregistrați de produse energetice, cu obligații stricte de raportare.

Aceste măsuri definesc cadrul fiscal cu care România intră în 2026, afectând atât persoanele fizice, cât și mediul de afaceri, printr-un set extins de reguli și obligații noi.