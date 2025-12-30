Astfel, impozitul pentru un apartament de bloc de 50 mp, situat în zona A, va crește de la 230 lei la 450 lei, iar pentru o casă de 110 mp în aceeași zonă, impozitul va urca de la 387 lei la 707 lei. Impozitul pentru curți va avea o majorare de 5,6% corespunzătoare inflației, iar pentru terenurile arabile intravilane de 1.000 mp din zona D, impozitul va crește de la 10 lei la 16 lei, iar pentru terenurile extravilane de 1 hectar, de la 168 lei la 304 lei.

Modificările afectează și impozitele auto. Pentru autoturismele mai vechi, cu capacitate cilindrică mică, impozitul va crește semnificativ, în timp ce pentru mașinile cu cilindree mai mare pot apărea scăderi. De exemplu, un autoturism Euro 3 de 1.000 cm³ va avea impozitul majorat de la 70 lei la 135 lei, iar unul de 1.461 cm³ Euro 3 va crește de la 112 lei la 218 lei.

În schimb, un autoturism nou Euro 6 de 2.143 cm³ va vedea o scădere a impozitului de la 1.650 lei la 856 lei. Facilitatea acordată anterior autoturismelor hibride, care era de 90%, a fost eliminată. De asemenea, persoanele cu dizabilități pierd facilitățile la impozitul pe clădiri și pe mijloacele de transport.

„Legea a eliminat cotele de impozitare mai avantajoase aplicate anterior acestora. Cu alte cuvinte: pentru aceeaşi suprafaţă se va plăti aceeaşi sumă, indiferent de anul construcţiei. (…) În cazul unui apartament de bloc de 50 mp, situat în zona A, impozitul creşte de la 230 lei la 450 lei, iar în cazul unei case particulare de 110 mp, tot în zona A, impozitul se măreşte de la 387 lei la 707 lei. În cazul curţilor se aplică în mod unitar o majorare de 5,6% corespunzătoare inflaţiei. Impozitul pentru un teren arabil intravilan de 1.000 mp, situat în zona D, creşte de la 10 lei la 16 lei. Tot în zona D, dar în cazul unui teren arabil extravilan de 1 hectar, impozitul creşte de la 168 lei la 304 lei”, arată un comunicat al Primăriei Miercurea-Ciuc.

Pe lângă majorările de taxe și impozite, Miercurea-Ciuc va reintroduce taxa turistică. Începând cu anul 2026, vizitatorii vor plăti 2 lei de persoană pe noapte în unitățile de cazare, iar sumele colectate vor fi folosite exclusiv pentru promovarea orașului și a zonei Ciuc ca destinație turistică.

Primăria va aplica noile cote de impozitare în mod obligatoriu, împreună cu eliminarea facilităților, menținând totuși valori medii și un tratament uman pentru facilitățile garantate de lege. O mare parte a impozitelor majorate în mod forțat va rămâne la nivel local, deși Ministerul Finanțelor intenționează să includă aceste venituri în bugetul central.

„Legea trebuie aplicată în mod obligatoriu, împreună cu noul sistem de impozitare şi cu eliminarea facilităţilor. La Miercurea-Ciuc continuăm să ne menţinem poziţia ca, din punctul de vedere al cotelor de impozitare aplicate în zona Secuimii, să operăm cu valori medii şi să aplicăm într-un mod uman facilităţile garantate de lege. În prezent, miza este ca o cât mai mare parte a impozitelor majorate în mod forţat să rămână la nivel local, deoarece vedem că Ministerul Finanţelor doreşte să includă aceste venituri în bugetul central”, a declarat primarul Korodi Attila.

Plata impozitelor și taxelor locale aferente anului 2026 va fi posibilă începând cu 15 ianuarie 2026. Începând cu 5 ianuarie 2026, contribuabilii pot achita doar restanțele din anii anteriori, penalitățile și alte taxe. Plata se poate efectua online și prin transfer bancar, iar informațiile privind situația fiscală pot fi consultate pe portalul www.ghiseul.ro.