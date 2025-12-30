Salariul minim pe economie ar urma să crească de la 4.050 lei la 4.325 lei, începând cu 1 iulie 2026. Măsura a fost comunicată oficial de Guvern și este publicată în transparență decizională pe site-ul Ministerului Muncii. Totuși, la data de 30 decembrie 2025, actul nu este publicat în Monitorul Oficial, ceea ce înseamnă că nu produce efecte juridice.

Până la publicare, documentul trebuie tratat ca un scenariu cu probabilitate ridicată, nu ca o decizie definitivă, transmite antreprenoarea Loredana Mihăilă.

În a doua jumătate a anului 2026 intră în vigoare o modificare deja publicată în Monitorul Oficial. Suma neimpozabilă acordată salariaților plătiți cu salariul minim scade de la 300 lei pe lună la 200 lei.

Această sumă neimpozabilă este partea din salariu care nu este supusă impozitării și contribuțiilor, reducând taxele plătite de angajat. Pentru salariul minim actual de 4.050 lei, suma de 300 lei reduce taxele cu aproximativ 124 lei. Pentru viitorul salariu minim de 4.325 lei, suma de 200 lei va reduce taxele cu doar 83 lei.

Într-o comparație directă între cele două niveluri de salariu, angajatorul plătește în plus 275 lei brut pe lună pentru fiecare salariat. Din această sumă, angajatul rămâne cu aproximativ 125 lei net, iar diferența de circa 150 lei ajunge la buget sub formă de taxe și contribuții.

Practic, aproape 55% din majorarea brută revine statului, iar angajatul păstrează aproximativ 45%. Diminuarea sumei neimpozabile „taie” aproximativ 41,5 lei pe lună din salariul net al unui angajat plătit cu minimul.

Pentru ultimele șase luni din 2026, reducerea sumei neimpozabile înseamnă o pierdere totală de aproximativ 249 lei net pentru fiecare angajat. Aceeași sumă este încasată în plus de stat, pentru fiecare salariat aflat la nivelul minim.

Potrivit estimărilor din nota de fundamentare, aproximativ 1,8 milioane de angajați vor fi afectați de această majorare. Astfel, statul ar putea încasa suplimentar în jur de 448 milioane lei în 2026 doar din reducerea facilității fiscale.

Pentru angajatori, creșterea salariului minim în semestrul al doilea din 2026 înseamnă un cost suplimentar de cel puțin 1.650 lei per salariat. Acest cost se reflectă direct în cheltuielile firmelor și ridică semne de întrebare privind capacitatea pieței de a absorbi aceste majorări fără efecte asupra profitabilității.

Loredana Mihăilă arată că, în lipsa unor ajustări de preț, aceste costuri ar putea reduce baza de impozitare a profitului. Într-un scenariu teoretic maximal, diminuarea impozitului pe profit ar putea ajunge la peste 400 milioane lei.