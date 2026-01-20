Localnicii dintr-o comună din județul Galați s-au adunat marți la primărie, revoltați, pentru că au aflat că trebuie să plătească taxe și impozite mult mai mari pentru casele lor, uneori chiar de 30 de ori mai mari decât înainte. Un sătean a spus că sumele ajung „de la 600 la 8.000 și chiar 13.000 de lei.

Oamenii au spus că nu pot plăti aceste sume și cer autorităților să treacă casele în intravilan, așa cum li se promisese când le-au construit. Un bărbat a spus că de cinci ani insistă să treacă proprietatea în intravilan și că acum are de plată 6.900 de lei.

Situația a apărut pentru că casele lor se află în extravilanul comunei Vânători și până acum erau considerate doar anexe gospodărești. Noile reguli fiscale le încadrează proprietățile ca ferme agricole, ceea ce înseamnă taxe mult mai mari decât pentru o casă normală.

„De la 500 la 5.000 de lei, de la 600 la 8.000 de lei și chiar 13.000 de lei”, a spus un localnic afectat. „Și eu sunt în această situație, de cinci ani insist pentru trecerea în intravilan, care a fost făcută până la gardul meu… Am de plată 6.900 lei”, a spus un bărbat. „Când am obținut autorizația pentru extravilan, ni s-a spus că zona este pe rol a fi adăugată la intravilan… De atunci au trecut 5 ani, tot extravilan suntem”, s-a plâns un alt localnic. „Din punct de vedere legal, problema acestor construcții și transformarea încadrării juridice din<extravilan< în <intravilan? se poate face doar prin aprobarea unor PUZ-uri… întregul proces durează 1-2 ani”, a explicat alt cetățean.

Senatorul USR George Ștefănache a cerut autorităților locale explicații și a spus că 274 de locuințe sunt afectate. El a arătat că în comuna Vânători, județul Galați, impozitele pe locuințe ajung între 2.000 și 13.000 de lei și s-a întrebat dacă este vorba de o neclaritate fiscală sau de o combinație imobiliară.

Ștefănache a precizat că aceste 274 de locuințe au fost construite în extravilan cu autorizații pentru anexe gospodărești ale fermelor agricole și a întrebat cum a fost posibil acest lucru, cine va plăti taxele uriașe și cine va răspunde legal pentru neregulile administrative.

„Impozite pe locuință între 2.000 și 13.000 de lei în comuna Vânători, județul Galați. Brambureală fiscală sau combinație imobiliară? 274 de locuințe sunt construite în extravilanul localității cu documente de autorizare pentru… anexe gospodărești ale exploatațiilor agricole. Cum a fost posibil așa ceva? Cine va plăti impozitele astronomice? Cine va plăti în fața legii pentru o lungă serie de nereguli administrative?”, a scris Ștefănache pe rețelele sociale.

Primarul comunei, Costel Manolachi, le-a spus oamenilor afectați de creșterea mare a impozitelor să nu plătească nimic deocamdată și le-a promis că va încerca să găsească o soluție. El le-a cerut locuitorilor să aducă la primărie autorizația de construire, devizul general și procesul-verbal de recepție a clădirii, pentru a analiza situația.

Primarul a explicat că a identificat trei variante posibile și i-a asigurat că va fi alături de ei pentru a găsi cea mai bună soluție. A zis că există posibilitatea de a trece casele din extravilan în intravilan, dar că trebuie discutat, și i-a îndemnat să nu plătească în rate, având încredere că problema va fi rezolvată.