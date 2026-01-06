Președintele României, Nicușor Dan, a susținut marți, la Paris, Franța, declarații de presă după participarea la reuniunea șefilor de stat și de guvern din cadrul „Coaliției de Voință”, abordând mai multe subiecte de interes public, de la taxele locale până la relația cu sistemul judiciar și inițiativele opoziției.

Șeful statului a declarat că, în ceea ce privește nivelul taxelor locale, și-ar fi dorit ca acestea să nu crească, ba chiar să scadă. El a subliniat că decizia ține de Guvern, evitând să apere sau să acuze executivul. Președintele a explicat că legislația oferă o anumită flexibilitate autorităților locale și a amintit că unele taxe nu au mai fost majorate de mult timp, raportat la inflația din ultimii ani.

Referindu-se la situația din București, președintele a oferit un exemplu personal, menționând că deține o mașină pe care nu a mutat-o din Făgăraș în Capitală și pentru care nu a primit încă decizia de impunere, evitând astfel o evaluare directă asupra nivelului taxelor locale din București.

Întrebare: – Cum vi se pare nivelul taxelor locale? La dvs cu cât au crescut? Vi se par exagerate? Nicușor Dan: – Mie mi-ar fi plăcut să nu crească nicio taxă, ba chiar să scadă. E o chestiune care ține de Guvern. Nu vreau nici să apăr, nici să acuz. Există o flexibilitate pe care legea o dă autorității locale. Pe de altă parte, sunt niște taxe care față de inflația din ultimii ani n-au mai crescut de foarte mult timp. Întrebare: – Vi se par exagerate? În București, de exemplu. Nicușor Dan: – Eu am o mașină pe care n-am mutat-o de la Făgăraș la București și încă nu mi-a venit decizia pentru ea.

În privința referendumului consultativ anunțat pe tema magistraților, șeful statului a precizat că mai sunt aproximativ 30 de magistrați care și-au exprimat intenția de a participa la discuții și că urmează să aibă loc întâlniri cu aceștia.

El a reafirmat că referendumul va fi organizat, urmând ca detaliile să fie stabilite în zilele următoare, cel mai probabil pentru luna ianuarie.

Întrebare: – Când preconizați că va avea loc referendumul pe care l-ați anunțat pentru magistrați? Sub ce formă va fi făcut? Nicușor Dan: – Mai sunt cam 30 de magistrați care și-au exprimat intenția de a veni la discuții, ne vom întâlni. Pe acel referendum-consultare, am zis că îl facem, îl facem. O să stabilim detaliile chiar zilele astea și probabil că în cursul lunii ianuarie îl facem.

Întrebat dacă intenționează să participe la o ședință a Consiliului Superior al Magistraturii, președintele a lăsat deschisă această posibilitate, afirmând că este probabil să participe, dar că așteaptă încă anumite date înainte de a lua o decizie finală.

Întrebare: – Vă gândiți să mergeți la o ședință a CSM? Nicușor Dan: – O să vedeți. Cred că o să mergem împreună la o ședință CSM, dar încă aștept niște date.

În ceea ce privește demersurile Opoziției privind o eventuală suspendare, președintele a catalogat inițiativa drept total neserioasă. El a susținut că este important să se facă diferența între simple declarații politice și acțiuni politice concrete.

Șeful statului a arătat că abia în momentul în care vor exista acțiuni oficiale, precum trimiterea unor scrisori către judecători, se va putea analiza dacă există sau nu o încălcare a Constituției. În opinia sa, nu se încalcă Constituția atunci când un număr semnificativ de persoane din sistemul judiciar semnalează posibile afectări ale independenței magistratului, iar președintele solicită clarificări pe această temă.