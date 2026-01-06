Nicușor Dan a explicat că întâlnirea de la Paris a avut ca obiectiv central definirea unor garanții de securitate clare și funcționale pentru Ucraina, într-un scenariu în care ostilitățile declanșate de Rusia în februarie 2022 ar ajunge la o încetare a focului. Președintele a subliniat că aceste discuții nu sunt punctuale, ci fac parte dintr-un proces început în urmă cu doi ani, la care participă în principal state europene.

În cadrul reuniunii, liderii prezenți au încercat să răspundă unei preocupări majore a Kievului și a aliaților săi: evitarea unei situații similare celei din debutul războiului, când Ucraina s-a confruntat cu o lipsă de garanții ferme și mecanisme de reacție rapidă. Potrivit declarațiilor făcute la Paris, accentul a fost pus pe trecerea de la angajamente politice generale la instrumente concrete de securitate.

În acest context, șeful statului a arătat că întâlnirea s-a soldat cu adoptarea unui document public comun, semnat de toate statele participante. Acest document este completat de un cadru militar elaborat la nivel tehnic, menit să detalieze modul în care vor funcționa garanțiile de securitate și ce responsabilități revin fiecărui stat implicat.

În declarațiile sale transmise în regim live, președintele României a precizat:

„S-a făcut un pas important. S-a adoptat un document public al tuturor statelor care participă la această coaliție. Mai important, în urma unei munci pe care au făcut-o echipele tehnice, s-a definit un document militar care prevede în concret cum vor fi exercitate aceste garanții, care sunt responsabilitățile”.

Un alt element central evidențiat de Nicușor Dan a fost implicarea Statelor Unite în acest mecanism de garanții de securitate. Prezența Washingtonului este văzută ca un factor de stabilitate și ca o confirmare a continuității parteneriatului transatlantic, într-un moment în care echilibrul de securitate din Europa rămâne fragil.

Președintele a insistat asupra faptului că acest angajament comun transmite un mesaj politic și strategic clar, atât către Ucraina, cât și către Federația Rusă. Unitățile de viziune și coordonarea dintre aliați sunt considerate esențiale pentru descurajarea unor noi acțiuni militare și pentru menținerea presiunii diplomatice.

În fața jurnaliștilor, Nicușor Dan a punctat explicit importanța acestui aspect:

„Foarte important că Statele Unite sunt parte din aceste garanții de securitate, o dovadă că există un parteneriat transatlantic și un mesaj de unitate și de descurajare în fața Rusiei”.

Această poziționare vine într-un context internațional marcat de dezbateri privind nivelul de implicare al actorilor globali în sprijinirea Ucrainei, precum și de discuții despre viitorul aranjamentelor de securitate pe flancul estic al NATO.

Întrebat de reporteri care va fi rolul României în acest mecanism și dacă se are în vedere trimiterea de trupe într-o eventuală forță multinațională, Nicușor Dan a oferit explicații detaliate privind cadrul procedural și limitele mandatului asumat de statul român. Președintele a reamintit că poziția României este una cunoscută și constantă în ultimii ani.

Șeful statului a subliniat că România nu are în vedere dislocarea de trupe pe teritoriul Ucrainei, însă contribuția sa se va concentra pe alte forme de sprijin considerate esențiale. Acestea includ suportul logistic, instruirea militarilor ucraineni și participarea la programe comune de înarmare, în coordonare cu alți aliați.

În răspunsul său, Nicușor Dan a explicat și mecanismul de validare internă a acestor angajamente, subliniind rolul parlamentelor naționale în transformarea documentelor politice în obligații asumate democratic. Declarația sa a fost formulată astfel:

„Înainte să vă răspund, pe procedură, ca să vă dau niște elemente. În primul rând, coaliția asta știți că funcționează de doi ani și președinții României au avut un mandat pe care și l-au luat, deci ceea ce știți că România și-a asumat cam același lucru este, adică nu trupe în Ucraina. Suport logistic, pregătire pentru militari ucraineni în România sau în alte țări, în colaborare cu armatele din respectivele țări, participare la programe comune de înarmare. Și, pentru ca documentul de azi să nu fie o simplă declarație de intenție, pentru fiecare din țări, aceste angajamente vor fi trecute prin parlamente”.

Această precizare indică faptul că România își menține linia de acțiune prudentă, dar activă, în sprijinul Ucrainei, în acord cu angajamentele sale europene și euroatlantice.

În cadrul aceleiași conferințe de presă, Nicușor Dan a fost solicitat să comenteze și alte subiecte de politică externă, inclusiv o eventuală intervenție americană în Venezuela și discuțiile publice legate de statutul Groenlandei. Președintele a făcut distincția între pozițiile oficiale ale Uniunii Europene și declarațiile punctuale apărute în spațiul public.

Referitor la Venezuela, șeful statului a arătat că România se aliniază poziției comune exprimate de majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene. În acest sens, a invocat existența unei declarații asumate de 26 dintre cele 27 de țări ale blocului comunitar, care conturează cadrul de referință pentru poziția Bucureștiului.

În ceea ce privește Groenlanda, Nicușor Dan a subliniat diferențele juridice și politice față de alte situații internaționale, insistând asupra statutului special al teritoriului și asupra apartenenței sale la spațiul NATO. Declarațiile sale au fost formulate astfel: