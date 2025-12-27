Un proiect de hotărâre aflat pe masa Consiliul Local al Sectorului 6 prevede modificarea unei decizii adoptate anterior în 2025 privind tarifele aplicate pentru tratarea mecano-biologică și eliminarea prin depozitare a deșeurilor colectate în sector.

Documentul are ca obiect actualizarea tarifului aferent serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de tratare mecano-biologică a deșeurilor reziduale. În acest tarif este inclus și transportul deșeurilor stabilizate biologic către depozite sau instalații de valorificare energetică.

Potrivit proiectului de hotărâre, se propune aprobarea unui tarif de 9,23 lei pe persoană pe lună, fără TVA. În același timp, tariful echivalent este de 440,14 lei pe tonă de deșeu, tot fără TVA.

Aceste valori sunt cele stabilite prin Contractul de achiziție publică de servicii nr. 43/4384/03.12.2025, încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Municipale din Municipiul București și asocierea formată din S.C. ECO SUD S.A. și S.C. IRIDEX GROUP SRL.

Tariful propus a fost calculat conform normelor metodologice prevăzute de Ordinul ANRSC nr. 640/2022, modificat prin Ordinul nr. 324/2025.

Documentația arată că actualizarea ia în considerare obligațiile autorităților locale în domeniul gestionării deșeurilor, în contextul aplicării noilor prevederi europene privind economia circulară.

Politica națională în domeniul gestionării deșeurilor este aliniată celei europene și urmărește reducerea consumului de resurse, precum și aplicarea ierarhiei deșeurilor în mod practic.

În documentația proiectului sunt menționate obiectivele prioritare ale Uniunii Europene în sectorul gestionării deșeurilor. Acestea includ reducerea cantităților de deșeuri generate, creșterea reutilizării și reciclării și limitarea incinerării doar la materialele care nu pot fi reciclate.

De asemenea, este prevăzută limitarea progresivă a depozitării la deșeurile care nu pot fi reciclate sau valorificate și asigurarea implementării complete a politicilor privind deșeurile în toate statele membre.

În cazul adoptării proiectului, anexa Hotărârii Consiliului Local nr. 85/2025 va fi înlocuită, în timp ce celelalte prevederi ale actului rămân neschimbate.

Punerea în aplicare a noilor tarife va fi realizată de Primarul Sectorului 6, prin Direcția Generală Economică, împreună cu operatorii implicați în prestarea serviciului de salubrizare.