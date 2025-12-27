Conform hotărârii adoptate, tariful pentru sortarea deșeurilor reciclabile, hârtie, carton, metal, plastic și sticlă, va fi de 229,87 lei/tonă fără TVA. Pentru persoanele fizice, tariful total de gestionare a deșeurilor menajere va fi 25,70 lei pe lună fără TVA.

Tariful pentru fracția umedă rămâne neschimbat la 18,41 lei de persoană/lună fără TVA, în timp ce cel pentru fracția uscată crește la 7,29 lei.

Și pentru persoanele juridice vor fi majorări semnificative: tariful de colectare pentru fracția umedă va fi 273,41 lei, iar pentru fracția uscată va ajunge la 129,70 lei, ambele valori fiind fără TVA.

Consilierii locali au precizat că aceste modificări vin în contextul actualizării costurilor aferente serviciului de salubrizare, dar și ca urmare a solicitării operatorului de salubrizare Bin Go Solution S.R.L., depusă în octombrie 2025, în care au fost prezentate noile calcule de tarifare.

În ultimul an și jumătate, tarifele pentru colectarea gunoiului menajer în Sectorul 4 au crescut cu aproape 20%, reflectând modificări ale costurilor de operare și ale contractelor de gestionare a serviciilor de salubrizare.

Anterior, în februarie 2025, Consiliul Local aprobase deja o ajustare a tarifelor de salubritate pentru egalizarea costurilor între persoane fizice și juridice, în contextul semnării unui nou contract de delegare de gestiune pe o perioadă de cinci ani.

Decizia privind noile tarife vine într-un moment în care serviciile locale de salubrizare sunt în discuție și în plan public, atât din perspectiva costurilor, cât și a calității colectării deșeurilor și a modului în care acestea răspund nevoilor locuitorilor din sector.

Operatorul de salubrizare a anunțat că noile tarife sunt calculate astfel încât să acopere toate costurile legate de colectarea, transportul și reciclarea deșeurilor, precum și investițiile necesare în infrastructura de gestionare a deșeurilor. Oficialii companiei susțin că aceste ajustări permit menținerea serviciilor la un standard ridicat, fără a afecta colectarea zilnică și curățenia în sector.

Locuitorii Sectorului 4 au reacționat la majorarea tarifelor, unii exprimând nemulțumiri legate de costurile suplimentare, în timp ce alții au subliniat necesitatea acestor creșteri pentru a asigura servicii eficiente și colectarea responsabilă a deșeurilor reciclabile.