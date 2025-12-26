Declarația a fost făcută după ce ByteDance, compania chineză proprietară a TikTok, a semnat săptămâna trecută acorduri obligatorii pentru transferul controlului operațiunilor TikTok din SUA către un consorțiu de investitori, printre care se numără și Oracle.

He Yongqian, purtător de cuvânt al ministerului, a declarat într-o conferință de presă că Beijingul speră ca partea americană să coopereze în mod similar, să respecte angajamentele asumate și să asigure un mediu de afaceri corect, transparent și nediscriminatoriu, care să permită funcționarea stabilă a companiilor chineze în Statele Unite.

”Sperăm ca partea americană să colaboreze cu China în aceeaşi direcţie, să îşi îndeplinească cu bună-credinţă angajamentele asumate şi să ofere un mediu de afaceri corect, deschis, transparent şi nediscriminatoriu, care să permită funcţionarea continuă şi stabilă a companiilor chineze în Statele Unite”, a declarat He Yongqian, purtător de cuvânt al ministerului, în cadrul unei conferinţe de presă.

Oficialii chinezi au reiterat de mai multe ori că orice acord referitor la TikTok trebuie să fie conform legislației interne a Chinei, inclusiv în privința transferului de tehnologie și a securității datelor, aspecte care au alimentat tensiunile dintre Beijing și Washington în ultimii ani.

ByteDance, compania chineză care deține TikTok, a anunțat că a semnat mai multe acorduri pentru transferul controlului operațiunilor din Statele Unite. Decizia vine după ani de negocieri și controverse legate de securitatea datelor și riscurile asociate utilizării aplicației de către cetățenii americani.

Tranzacția presupune înființarea unei entități noi care va administra platforma în SUA, complet independentă de compania-mamă. Procesul a fost supravegheat de administrația Trump, iar scopul principal al acordului este prevenirea unei interdicții federale totale asupra aplicației.

Noul consorțiu va prelua întreaga responsabilitate pentru operarea platformei în Statele Unite, inclusiv pentru moderarea conținutului și protecția datelor. Celebrul algoritm TikTok, care recomandă videoclipuri utilizatorilor, va fi reconstruit folosind exclusiv date generate în SUA, iar informațiile vor fi stocate pe infrastructura cloud a Oracle.

Principalul consorțiu de cumpărători este alcătuit din Oracle, fondul de investiții Silver Lake și compania MGX din Emiratele Arabe Unite, care vor deține împreună 50% din noua entitate ce va gestiona TikTok în Statele Unite.

Vezi aici mai multe despre acest subiect!