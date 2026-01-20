Impozitele au crescut de la 1 ianuarie 2026, iar acest lucru a creat aglomerație și nemulțumire la ghișee. Deși modul de calcul a rămas același, românii trebuie să plătească mai mult pentru impozitul pe teren și pentru cel pe mașină. Creșterile se simt clar în buget, mai ales pentru cei care au terenuri mari sau bine amplasate.

Toți proprietarii, fie persoane fizice, fie firme, sunt obligați să plătească impozit pe teren, indiferent dacă acesta este intravilan, extravilan, agricol sau neagricol. Această taxă este obligatorie prin lege și nu poate fi evitată. Banii strânși ajung la bugetele locale.

În unele orașe din România, impozitele locale au crescut cu 30%, 50% sau chiar mai mult. Guvernul a explicat aceste majorări într-un comunicat oficial.

Potrivit Guvernului, schimbarea era necesară deoarece România avea unele dintre cele mai mici venituri din impozitele pe proprietăți din Europa. Acestea reprezentau doar 0,55% din PIB, față de media europeană de 1,85%. În plus, existau diferențe mari de impozitare între localități, iar impozitele nu reflectau valoarea reală a clădirilor. Multe taxe nu erau actualizate cu inflația, iar peste o treime din impozite nu erau încasate deloc.

Toate aceste probleme au dus la pierderi mari pentru autoritățile locale, la nedreptăți între contribuabili și la o administrare slabă a banilor publici. Din acest motiv, Guvernul a informat că nu se mai putea continua în acest fel.

„Reforma impozitării proprietății se impunea. De ce? România era printre țările cu cea mai mică pondere a veniturilor din impozitarea proprietăților din țările europene. Doar 0,55 % din PIB, față de 1,85 % media UE. Existau disproporții majore în impozite de la o localitate la alta. Valoarea impozitelor nu ținea cont de valoarea de piață a clădirii în cazul persoanelor fizice. Gradul de încasare era redus și impozitele nu erau actualizate cu rata inflației. Peste 1/3 din impozite nu erau încasate. Asta a generat pierderi importante de venituri pentru autoritățile locale, inechități între contribuabili, lipsă de performanță în administrație și creșterea sumelor transferate de la bugetul național către autoritățile locale. Nu mai puteam continua în felul acesta”, se arată în comunicatul Guvernului.

Exemplu: teren intravilan arabil – 1.000 mp

În 2025, pentru un teren intravilan arabil de 1.000 de metri pătrați, impozitul era între 10 și 12 lei. De la 1 ianuarie 2026, după actualizarea calculelor, impozitul crește la peste 16 lei pentru același teren. Dacă terenul este într-o zonă mai bună, impozitul poate ajunge chiar la 30 de lei.

Exemplu: teren extravilan – 1 hectar

În 2025, pentru un teren extravilan arabil de 1 hectar, impozitul era de aproximativ 170 de lei. De la 1 ianuarie 2026, pentru același teren, impozitul trece de 300 de lei. Impozitul pe teren se poate plăti fie online, fie la direcțiile de taxe și impozite locale. Dacă este plătit până la 31 martie 2026, se poate primi o reducere de până la 10%.