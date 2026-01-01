Din cuprinsul articolului

Consiliul General al Municipiului București a publicat un proiect de hotărâre pentru această taxă la începutul lunii decembrie 2025, iar măsura a fost adoptată rapid — în doar câteva zile, pe 23 decembrie, ceea ce a stârnit îngrijorări privind faptul că nu există un plan concret clar legat de modul în care vor fi folosiți banii colectați.

Începând cu intrarea în vigoare a noii reglementări, turiștii care se cazează în București vor plăti o taxă turistică de 10 lei (aproximativ 2 euro) pentru fiecare persoană și pentru fiecare noapte de cazare.

Această taxă are o valoare fixă, fără a depinde de prețul camerei sau de categoria unității de cazare, spre deosebire de sistemele aplicate în alte orașe europene.

Suma va fi colectată de unitățile de cazare, de platformele online de rezervări, precum Airbnb sau Booking.com, sau de agențiile de turism, urmând să fie virată ulterior către bugetul local, scriu jurnaliștii străini de la Euronews.com.

Ce se întâmplă dacă nu se plătește taxă turistică impusă în București?

Neplata taxei turistice atrage sancțiuni contravenționale, atât pentru persoane fizice, cât și pentru operatorii economici implicați în procesul de cazare sau intermediere.

Conform prevederilor anunțate, persoanele fizice pot fi amendate cu sume de până la 1.500 de lei, în timp ce persoanele juridice, precum hotelurile, pensiunile, platformele de rezervări sau agențiile de turism, riscă amenzi de până la 4.000 de lei dacă nu colectează sau nu virează taxa conform obligațiilor legale.

Autoritățile locale vor avea competența de a verifica respectarea acestor reguli, iar sancțiunile sunt menite să asigure colectarea eficientă a taxei și aplicarea uniformă a noilor dispoziții.

Conform presei locale, nerespectarea obligației de plată ar putea atrage amenzi semnificative:

  • până la 1.500 lei (aproximativ 294 euro) pentru persoane fizice

  • până la 4.000 lei (aproximativ 785 euro) pentru firme.

FIHR a avertizat asupra efectului negativ, exact când orașul înregistrează o creștere a vizitatorilor

Noua taxă a întâmpinat critici din partea industriei hoteliere. Federația Industriei Hoteliere din România (FIHR) a avertizat că aceasta ar putea avea un impact negativ asupra turismului în București, mai ales într-un moment în care orașul înregistrează o creștere a vizitatorilor datorată unor atracții populare.

Criticii susțin că decizia a fost luată într-un mod netransparent și pripit, fără consultarea operatorilor din domeniu, și că Bucureștiul riscă să devină un oraș turistic scump fiscal și slab promovat.

Autoritățile municipale, inclusiv viceprimarul Stelian Bujduveanu, susțin însă că taxa va aduce valoare adăugată orașului prin evenimente și campanii de promovare.