Începând cu intrarea în vigoare a noii reglementări, turiștii care se cazează în București vor plăti o taxă turistică de 10 lei (aproximativ 2 euro) pentru fiecare persoană și pentru fiecare noapte de cazare.

Această taxă are o valoare fixă, fără a depinde de prețul camerei sau de categoria unității de cazare, spre deosebire de sistemele aplicate în alte orașe europene.

Suma va fi colectată de unitățile de cazare, de platformele online de rezervări, precum Airbnb sau Booking.com, sau de agențiile de turism, urmând să fie virată ulterior către bugetul local, scriu jurnaliștii străini de la Euronews.com.