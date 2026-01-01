Consiliul General al Municipiului București a publicat un proiect de hotărâre pentru această taxă la începutul lunii decembrie 2025, iar măsura a fost adoptată rapid — în doar câteva zile, pe 23 decembrie, ceea ce a stârnit îngrijorări privind faptul că nu există un plan concret clar legat de modul în care vor fi folosiți banii colectați.
Ce se întâmplă dacă nu se plătește taxă turistică impusă în București?
Conform presei locale, nerespectarea obligației de plată ar putea atrage amenzi semnificative:
-
până la 1.500 lei (aproximativ 294 euro) pentru persoane fizice
-
până la 4.000 lei (aproximativ 785 euro) pentru firme.
FIHR a avertizat asupra efectului negativ, exact când orașul înregistrează o creștere a vizitatorilor
Noua taxă a întâmpinat critici din partea industriei hoteliere. Federația Industriei Hoteliere din România (FIHR) a avertizat că aceasta ar putea avea un impact negativ asupra turismului în București, mai ales într-un moment în care orașul înregistrează o creștere a vizitatorilor datorată unor atracții populare.
Criticii susțin că decizia a fost luată într-un mod netransparent și pripit, fără consultarea operatorilor din domeniu, și că Bucureștiul riscă să devină un oraș turistic scump fiscal și slab promovat.
Autoritățile municipale, inclusiv viceprimarul Stelian Bujduveanu, susțin însă că taxa va aduce valoare adăugată orașului prin evenimente și campanii de promovare.
