Taxă la retragerea de numerar. El a mai declarat că ar fi „încântat” să vadă mai multe bancomate, cu condiția ca acestea să nu perceapă taxe pentru retrageri. Declaraţia sa vine în contextul în care Consiliul Renfrewshire a acordat autorizație de construire, cu unele condiții, pentru instalarea unui bancomat într-o vitrină pe Neilston Road.

Consilierul Devine a declarat pentru Daily Express: „Este o problemă în circumscripția mea, fie că este vorba de verificarea soldului sau de retragerea de numerar, poate fi dificil să găsești unul. Evident, aș fi încântat să văd mai multe bancomate, dar asta cu condiția ca acestea să fie gratuite și să nu existe o taxă la retragere”, a declarat el, conform Dailyrecord.co.uk.

„Bancomatele care funcționează și care au o taxă și iau niște bani de la clienți., iar asta nu este de niciun folos. Este nevoie de bancomate, dar cred cu tărie că acestea trebuie să fie gratuite”, a afirmat el. „Evident, încă trăim într-o criză a costului vieții și pentru mulți oameni, în special pentru cei cu venituri mici, fiecare bănuț contează și nu ar trebui să piardă bani atunci când încearcă să scoată numerar. Dacă scoți o bancnotă de zece lire, pierzi câteva lire. Cu cât sunt mai multe bancomate gratuite în zonă, cu atât mai bine”, a mai spus Devine.

Un studiu publicat luna trecută de LINK, rețeaua de acces la numerar și bancomate din Marea Britanie, a sugerat că numerarul rămâne metoda de plată „cea mai de încredere”, oamenii spunând că le oferă mai mult control asupra cheltuielilor lor.

Datele au făcut parte din cercetarea LINK pentru a înțelege obiceiurile actuale de plată și cheltuieli. În timp ce plățile cu cardul contactless sunt considerate cea mai convenabilă formă de majoritatea consumatorilor, numerarul este considerat cea mai liniștitoare modalitate de a se încadra în buget și de a înțelege pe deplin costul cumpărăturilor.

Aproape două treimi dintre consumatori (65%) au declarat că numerarul îi protejează de fraudă, comparativ cu cardurile contactless (22%) și portofelele digitale (18%).

Datele au arătat că peste trei sferturi (76%) consideră că este important să existe opțiunea de a plăti cu numerar, iar 82% consideră că toate magazinele ar trebui să o accepte.