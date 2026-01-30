Femeia în cauză a murit pe 25 decembrie, iar apartamentul din municipiul Vaslui în care locuia a rămas complet nelocuit. Fiul acesteia trăiește de mai mulți ani în Iași, unde plătește deja taxa de salubrizare pentru locuința în care își are domiciliul.

Cu toate acestea, atunci când s-a prezentat la primărie pentru a modifica actele de proprietate, a fost informat că trebuie să achite taxa de salubrizare pentru întreg anul 2026, în valoare de 228 de lei, pentru apartamentul rămas gol.

Decizia i s-a părut cu atât mai nedreaptă cu cât locuința nu mai generează niciun deșeu, nefiind ocupată de nicio persoană. Mai mult, acesta a considerat că nu este normal să fie obligat să plătească un serviciu de care nu beneficiază, în condițiile în care își achită deja obligațiile fiscale în localitatea în care locuiește efectiv.

„Asta deja nu se mai numeste taxă de salubrizare, ci taxă de înavutire pentru că nu e firesc să plătesti un serviciu atât timp cât nu beneficiezi de el. Dacă apartamentul în care a locuit mama mea a rămas gol, iar el nu mai generează nici măcar un cos de gunoi tot anul, de ce să plătesc această taxă? Eu îmi achit taxa acolo unde locuiesc, în Iasi, dar se pare că la Vaslui si după moarte esti bun de plată”, a declarat fiul femeii decedate.

Explicația primită de la angajații Primăriei Vaslui a fost legată de adoptarea, la finalul anului trecut, a unui proiect de hotărâre prin care toate apartamentele din municipiu sunt puse automat la plata taxei de salubrizare pentru cel puțin o persoană, în situațiile în care nu este declarat numărul real de locatari, scrie site-ul Vremea Nouă. Această regulă se aplică inclusiv locuințelor nelocuite temporar sau permanent.

Cazul vine într-un context economic dificil, marcat de o criză financiară accentuată, în care cetățenilor li se cere constant să reducă cheltuielile și să suporte majorări de taxe și impozite. Pentru vasluienii de rând, anul 2026 se anunță extrem de greu, având în vedere creșterea semnificativă a birurilor locale, unele dintre acestea ajungând să fie datorate chiar și după decesul proprietarului, potrivit sursei menționate.

În contrast cu această realitate, Primăria Vaslui continuă să facă angajări, deși instituția este deja suprapopulată. Situația este pusă, în mare parte, pe seama persoanelor care locuiesc fictiv în municipiu, fenomen care a dus la triplarea organigramei administrației locale. În prezent, numărul mare de angajați ridică semne de întrebare legate de eficiența muncii și de randamentul instituției.

Conducerea Primăriei Vaslui, aflată sub autoritatea primarului Lucian Braniște, a anunțat inițierea unor proceduri de transfer la cerere pentru ocuparea unor funcții publice de execuție, în domenii considerate esențiale pentru dezvoltarea orașului.

Printre structurile vizate se numără urbanismul și disciplina în construcții, cadastrul, GIS și patrimoniul, investițiile publice, Direcția Generală Economică, Serviciul de Tehnologia Informației și Monitorizare Video, Cultura, Tineretul și Sportul, precum și Direcția de Gospodărire Urbană.

„Pentru a răspunde mai bine nevoilor cetãtenilor si pentru a creste calitatea serviciilor publice, Primăria municipiului Vaslui a demarat proceduri de transfer la cerere pentru ocuparea unor functii publice de executie, în domenii esentiale pentru dezvoltarea orasului. Posturile vizate prin transfer la cerere sunt în următoarele structuri: urbanism si disciplina în constructii, cadastru, GIS si patrimoniu; investitii publice; Directia Generală Economică; Serviciul Tehnologia Informatiei si Monitorizare Video; Cultură, Tineret si Sport; Directia de Gospodărire Urbană”, arată un anunț publicat de Primăria Vaslui pe Facebook.

Aceste demersuri sunt făcute în plină perioadă de austeritate, fără organizarea unor examene și fără o evaluare obiectivă a competențelor, în condițiile în care instituția recunoaște implicit că este loc de îmbunătățiri.

În loc să fie valorificate investițiile consistente realizate în proiecte de digitalizare, menite să crească eficiența serviciilor publice, primăria își mărește schema de personal prin transferuri, cel mai probabil din mediul rural, potrivit sursei menționate.

Regulamentul care stă la baza noilor obligații de plată a taxei de salubrizare a fost aprobat în ședința Consiliului Local Vaslui din 23 decembrie 2025. Documentul prevede instituirea și administrarea unei taxe speciale de salubrizare pentru utilizatorii casnici și non-casnici fără contract, la nivelul municipiului.

Acesta se bazează pe ideea că serviciul public de salubrizare este organizat pentru satisfacerea nevoilor comunității locale, iar finanțarea lui trebuie asigurată prin taxe achitate de utilizatori.

Obligațiile de plată se stabilesc, în principiu, pe baza declarațiilor pe proprie răspundere ale contribuabililor, atât în cazul adăugării, cât și al scăderii numărului de persoane din evidențele fiscale. În practică, autoritățile locale susțin că verificarea corectitudinii acestor declarații este extrem de dificilă, din cauza fluctuației mari a numărului de persoane din imobile.

Mulți contribuabili solicită scăderea din evidențe atunci când sunt plecați în străinătate sau mutați temporar, fără a depune ulterior declarații rectificative la revenire. De asemenea, există situații în care chiriașii nu sunt declarați deloc, potrivit sursei menționate.

În cazul locuințelor de tip apartament, unde există asociații de proprietari, pot fi realizate verificări pentru a corela numărul real de persoane cu cel declarat fiscal. În schimb, pentru locuințele din cartierele de case, controlul este considerat imposibil, declararea taxei bazându-se exclusiv pe buna-credință a contribuabililor.

În acest context, autoritățile locale au decis ca pentru imobilele locuite temporar sau declarate ca nelocuite să fie calculată taxa de salubrizare pentru o singură persoană, măsură care a generat situații absurde, precum cea a familiei obligate să plătească taxa pentru un apartament rămas gol după decesul proprietarului.