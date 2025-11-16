Deși taxa de salubrizare este stabilită, în mod obișnuit, în funcție de numărul persoanelor declarate la o adresă, autoritățile locale pot face modificări atunci când contribuabilul dovedește că situația personală nu se încadrează în calculul standard.

În ultimii ani, tot mai multe primării au primit solicitări de la persoane care nu produc în mod real volumul de deșeuri pentru care sunt taxate, ceea ce a dus la actualizarea procedurilor de recalculare.

Primăriile verifică fiecare cerere individual și, în funcție de hotărârile consiliilor locale, pot decide reducerea taxei sau chiar eliminarea ei, acolo unde legea permite.

Una dintre cele mai frecvente situații în care se acordă reducerea taxei este cea în care la o adresă locuiește doar o persoană. În multe localități, taxa este stabilită pentru două sau mai multe persoane în lipsa unei declarații actualizate, astfel că proprietarii trebuie să depună o cerere prin care să dovedească faptul că trăiesc singuri.

Primăriile solicită, în general, acte care confirmă numărul de locatari – de la copii după actele de identitate ale membrilor familiei până la declarații notariale în cazurile în care există controverse sau persoane plecate cu forme legale. După verificări, administrația poate recalculează suma, iar noul nivel al taxei se aplică de regulă în anul următor.

Mii de români care lucrează în străinătate, stau temporar în alt oraș sau locuiesc cu chirie la o altă adresă plătesc, de multe ori, taxa de salubrizare pentru locuințe pe care nu le folosesc. Pentru a evita astfel de situații, primăriile permit recalcularea taxei dacă persoana poate demonstra că nu se află efectiv la adresă pentru perioade îndelungate.

Actele acceptate includ contracte de muncă în altă localitate sau țară, contracte de chirie, adeverințe de la angajatori, bilete de avion sau orice alte dovezi care arată absența reală. Administrația locală poate solicita și o declarație pe propria răspundere, iar în unele zone se efectuează verificări suplimentare. În funcție de durata absenței și de documentele depuse, reducerea poate însemna chiar înjumătățirea taxei.

O altă categorie importantă este cea a imobilelor neutilizate. Persoanele care dețin case moștenite, case de vacanță sau apartamente în care nu locuiește nimeni pot solicita scutirea parțială sau totală de la taxa de salubrizare.

În astfel de situații, primăriile cer, în general, o declarație pe propria răspundere privind neutilizarea imobilului, iar uneori sunt solicitate dovezi precum facturi de utilități cu consum aproape zero. Autoritățile verifică periodic aceste cereri, pentru a evita depunerea de declarații false, dar în majoritatea cazurilor, scutirea se acordă dacă imobilul este într-adevăr gol.

În mai multe localități există facilități suplimentare pentru anumite categorii sociale. Pensionarii cu venituri mici, persoanele cu handicap grav sau accentuat și cei care se încadrează în limitele venitului minim pot obține reduceri semnificative sau chiar scutiri totale.

Aceste măsuri sunt stabilite individual de consiliile locale și pot varia considerabil între orașe. În unele locuri, pensionarii sunt scutiți parțial dacă venitul se situează sub un anumit prag, în timp ce în alte localități aceștia trebuie să depună dosare anuale pentru a demonstra că se încadrează în criterii.

Pentru recalcularea taxei de salubrizare, proprietarii trebuie să depună o cerere tip pusă la dispoziție de primărie. Aceasta este însoțită, de regulă, de copia actului de identitate, documente care arată câte persoane locuiesc efectiv în imobil și dovezi care justifică absența sau neutilizarea locuinței, atunci când este cazul.

Cele mai comune documente sunt: copii după actele de identitate ale membrilor familiei, contracte de muncă în alt oraș sau străinătate, contracte de închiriere, adeverințe, facturi de utilități sau declarații pe propria răspundere. În unele situații, primăriile pot cere verificări suplimentare.

Solicitările de reducere a taxei pot fi depuse direct la primărie, la direcțiile de salubritate sau online, acolo unde există platforme dedicate. În multe localități, cererea trebuie depusă până la sfârșitul anului pentru ca reducerea să intre în vigoare începând cu 1 ianuarie.

Primăriile analizează fiecare situație în parte, verifică documentele depuse și aprobă recalcularea doar dacă sunt îndeplinite condițiile stabilite prin hotărârile consiliilor locale.