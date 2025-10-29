Locuitorii Sectorului 1 au ocazia, joi, 30 octombrie 2025, să se debaraseze gratuit de deșeurile voluminoase, aparatele electrocasnice vechi și resturile vegetale, în cadrul campaniei „Curățenia de toamnă”, derulată de Primăria Sectorului 1. Programul de colectare gratuită a început la mijlocul lunii octombrie și se va desfășura până pe 18 noiembrie 2025, acoperind toate cartierele din sector.

Echipele de salubritate vor ajunge joi în zona Laromet, unde vor ridica deșeurile atât de la asociațiile de proprietari, cât și de la gospodăriile individuale. Acțiunea face parte din eforturile administrației locale de a igieniza spațiile publice și de a facilita reciclarea și colectarea selectivă a deșeurilor de mari dimensiuni.

Cetățenii care doresc să predea mobilier vechi, canapele, saltele, dulapuri, covoare, aparate electrice sau electrocasnice (frigidere, mașini de spălat, televizoare etc.), precum și deșeuri vegetale (crengi, frunze, resturi de gazon) trebuie să anunțe în prealabil operatorul de salubritate, la numărul de telefon 021.9460, precizând tipul obiectelor predate.

„Deșeurile trebuie scoase în dimineața zilei de colectare, până la ora 08:30”, transmite Primăria Sectorului 1, care amintește că aceste servicii sunt oferite gratuit tuturor locuitorilor sectorului, în baza contractului de salubritate existent.

Străzile incluse în programul de colectare din 30 octombrie

Zona Laromet include peste 80 de străzi de pe care echipele vor ridica deșeurile voluminoase. Printre acestea se numără:

Str. Almaș, Str. Alexandru Lăpușneanu, Str. Moldovei, Str. Dunei, Str. Fanionului, Str. Mărginei, Str. Arcașilor, Str. Episcop Vulcan, Str. Andrei Șaguna, Str. Lăstărișului, Str. Crinului, Str. Surorilor, Bd. Laminorului, Str. Constantin Godeanu, Str. Sfântu Gheorghe, Str. Plaurului, Str. Retortei, Str. Floare de Crâng și multe altele.

Lista completă a străzilor poate fi consultată pe site-ul dedicat campaniei: curatenie.sectorunu.ro.

După colectarea de pe 30 octombrie, următoarea etapă a campaniei va avea loc pe 3 noiembrie, în zona Coralilor. Până la jumătatea lunii noiembrie, echipele vor ajunge în toate cartierele din Sectorul 1, asigurând colectarea ritmică a deșeurilor greu de transportat.

Prin această acțiune, administrația locală își propune nu doar să îmbunătățească aspectul urban, ci și să încurajeze reciclarea responsabilă și protejarea mediului. Campania „Curățenia de toamnă” este una dintre cele mai ample inițiative de salubrizare din Capitală, fiind desfășurată anual, primăvara și toamna.

Reprezentanții Primăriei Sectorului 1 au declarat că astfel de acțiuni contribuie la un mediu mai curat și mai sănătos pentru locuitori. Programul oferă un sprijin real celor care nu dispun de mijloace proprii pentru transportul deșeurilor mari și evită depozitarea ilegală pe domeniul public.

Totodată, prin platforma curatenie.sectorunu.ro, cetățenii pot verifica în timp real calendarul complet al campaniei, străzile programate pentru colectare, dar și tipurile de deșeuri care pot fi ridicate.