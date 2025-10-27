Deputatul PNL Mircea Fechet a declarat că proiectul de lege depus la Parlament vizează modificarea legislației privind ambalajele, astfel încât sistemul SGR să includă și produse care până acum nu erau acoperite.

Potrivit lui, extinderea ar urma să aducă în sistem noi tipuri de ambalaje, familiare pentru orice gospodărie – de la borș și oțet, până la apă distilată, cafea și produse pe bază de cafea.

Fostul ministru al Mediului a spus că scopul este de a „duce SGR-ul și în cămara românilor”, pentru ca reciclarea și colectarea responsabilă să devină parte din rutina zilnică a fiecărei familii.

„Am depus astăzi un proiect de lege prin care modificăm legislația primară în ceea ce privește ambalajele legat de extinderea sistemului de garanție-returnare. Practic ducem SGR-ul și în cămară pentru că, pe lângă toate categoriile cu care ne-am familiarizat deja urmează să extindem sistemul și la borș, la oțet, la apă distilată, la cafea sau produse pe bază de cafea”, a spus Mircea Fechet, la Parlament.

Fechet a anunțat că proiectul prevede și introducerea borcanelor în sistemul de garanție-returnare, începând cu 1 ianuarie 2027. Acestea vor putea fi aduse la punctele de colectare, indiferent dacă au capace din metal sau plastic.

În acest mod, ar urma să fie reciclate borcanele folosite pentru produse precum zacusca, compotul sau murăturile.

Deputatul susține că o astfel de măsură ar contribui la creșterea gradului de colectare și la reducerea deșeurilor menajere, în contextul în care SGR-ul actual a demonstrat deja eficiență în cazul PET-urilor, dozelor și sticlelor.

„Totodată mai am o veste foarte bună, respectiv faptul că începând cu 1 ianuarie 2027 sperăm să avem sistemul de garanție-returnare și la borcane. Fie că discutăm despre borcane cu capac din metal sau de plastic, de compot, de zacuscă sau de murături, borcanele vor putea fi aduse la punctele de colectare și astfel, spun eu, vom reuși să atingem un grad de colectare adecvat a acestora”, a mai declarat fostul ministru al Mediului.

Fostul ministru a precizat că sistemul implementat în România este suficient de matur pentru a fi extins. Conform datelor pentru luna septembrie, gradul de colectare depășește 90%, un nivel comparabil cu cel al altor state europene și mult peste procentul de 13–15% obținut prin sistemele convenționale de colectare selectivă.

Mircea Fechet a mai arătat că noua inițiativă legislativă urmărește și introducerea ambalajului reutilizabil în sistemul de garanție-returnare. În prezent, SGR-ul se aplică doar pentru ambalajele de unică folosință, însă în viitor ar putea fi folosită aceeași infrastructură și pentru sticlele care pot fi spălate și reutilizate de zeci de ori.

El a explicat că ambalajele reutilizabile pot fi refolosite pentru băuturi răcoritoare, apă sau bere, contribuind la reducerea deșeurilor și la eficientizarea costurilor pentru producători.