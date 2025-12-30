Noua vinietă zilnică va avea un preț de 4,09 euro, echivalentul a 8 leva, și va permite accesul pe întreaga rețea națională de drumuri timp de 24 de ore de la activare.

Plata va putea fi realizată:

-în numerar, atât în leva, cât și în euro;

–electronic, însă exclusiv în euro.

Autoritățile precizează că această variantă a fost gândită în special pentru tranzit, turiști sau șoferii care folosesc drumurile bulgare doar pentru o perioadă foarte scurtă.

Conform informațiilor publicate de Novinite, introducerea vinietei valabile o zi nu afectează structura actuală a tarifelor pentru celelalte tipuri de viniete. Autoritățile bulgare au decis să mențină prețurile în vigoare, astfel încât șoferii care folosesc frecvent rețeaua națională de drumuri să nu fie afectați de modificări suplimentare de cost.

În acest context, tarifele rămân neschimbate:

– 49,60 euro (97 leva) pentru vinieta anuală;

– 27,61 euro (54 leva) pentru vinieta trimestrială;

– 15,34 euro (30 leva) pentru vinieta lunară;

– 7,67 euro (15 leva) pentru vinieta săptămânală;

– 5,11 euro (10 leva) pentru vinieta de weekend.

Valabilitatea vinietei poate fi verificată online, pe site-ul Administrației Naționale a Taxelor de Drum, prin introducerea numărului de înmatriculare și a țării de origine a vehiculului.

Statusul afișat poate fi:

„activ”;

„expirat”;

„neutilizat”, în cazul în care data de început a fost programată ulterior, cu până la 30 de zile.

RIA a avertizat că, în perioada 22–31 decembrie 2025, vor exista întreruperi temporare ale plăților prin transfer bancar online, din cauza pregătirilor tehnice pentru trecerea la euro.

În acest interval, vinietele vor putea fi cumpărate:

-online, cu card bancar;

-de la ghișeele fizice;

-de la terminalele self-service.

Totodată, autoritățile au precizat că toate cardurile de rută achiziționate în 2025 vor rămâne valabile până la 31 decembrie 2025.

De asemenea, în noaptea de Revelion, între orele 21:00 și 2:00, toate canalele de vânzare a vinietelor vor fi indisponibile, ca urmare a unor lucrări de mentenanță programată.

Context: trecerea Bulgariei la euro

Introducerea vinietei valabile o zi face parte dintr-un pachet mai amplu de ajustări ale sistemului de taxare rutieră, corelat cu adoptarea oficială a euro ca monedă națională a Bulgariei. Procesul presupune modificări tehnice și administrative menite să alinieze tarifele și sistemele de plată la noul cadru monetar.