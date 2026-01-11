Primăria municipiului Cluj-Napoca a aprobat recent modificările privind plata impozitelor și taxelor locale pentru anul 2026, aplicabile persoanelor fizice. Ajustările vin ca urmare a modificărilor aduse Codului fiscal (Legea nr. 227/2015) și includ majorări substanțiale pentru clădiri rezidențiale și terenuri intravilane.

Conform simulărilor realizate de municipalitate, impozitele pentru locuințe vor fi majorate între 55% și 80%, în funcție de zona în care se află imobilul. Astfel, pentru un apartament de 55 mp:

în zona A, impozitul crește de la 330 lei în 2025 la 515 lei în 2026;

în zona B, de la 303 lei la 495 lei;

în zona C, de la 277 lei la 474 lei;

în zona D, de la 255 lei la 453 lei.

Primăria precizează că aceste majorări reflectă eliminarea cotei adiționale care varia în funcție de zonă și au fost calculate pe baza noilor valori stabilite pentru fiecare categorie de imobile. Totodată, s-au eliminat și scutirile pentru clădiri, terenuri și mijloace de transport prevăzute anterior de lege.

În ceea ce privește impozitul pe terenurile cu construcții în intravilan, ajustarea va fi realizată în conformitate cu rata inflației, ceea ce înseamnă o creștere medie de 5,6% față de nivelurile din 2025. Astfel, valorile aplicabile pentru 2026 sunt:

Zona A: 15.616 lei/ha;

Zona B: 10.459 lei/ha;

Zona C: 9.065 lei/ha;

Zona D: 4.183 lei/ha.

Primăria Cluj-Napoca subliniază că aceste măsuri au rolul de a actualiza impozitele în funcție de evoluția pieței și de indicele inflației, oferind totodată un cadru fiscal echitabil pentru toți contribuabilii.

Aprobarea criteriilor de delimitare a zonelor fiscale și încadrarea în zone fiscale a terenurilor din intravilanul municipiului Cluj-Napoca se poate consulta aici.

Primăria municipiului Cluj-Napoca informează că, începând de luni, 12 ianuarie 2026, cetățenii pot achita impozitele și taxele locale pentru acest an, precum și ratele restante sau chiriile datorate municipalității. Tot de la această dată vor fi efectuate înregistrările în baza de date fiscală și vor fi emise certificatele de atestare fiscală.

Plata impozitelor pentru clădiri, terenuri și autovehicule se va face în două rate egale: prima până la 31 martie 2026 și a doua până la 30 septembrie 2026. Persoanele care aleg să achite integral sumele datorate până la primul termen beneficiază de o bonificație de până la 10%.

Certificatele de atestare fiscală se eliberează fizic doar la sediul Direcției Taxe și Impozite din Piața Unirii nr. 1, dar pot fi solicitate și online. Primăria recomandă utilizarea platformelor digitale, prin site-ul oficial sau ghiseul.ro, pentru a evita aglomerația la ghișee. Pentru autentificare, este necesară înregistrarea în sistemul electronic al Direcției Impozite și Taxe Locale.

Plățile pot fi efectuate numerar sau cu cardul la sediile Direcției Taxe și Impozite, la Centrul de Informare pentru Cetățeni, la ghișeul din strada Traian Vuia sau la primăriile de cartier din Mănăștur, Mărăști, Iris, Someșeni, Zorilor și Gheorgheni, în intervalele orare stabilite. De asemenea, contribuabilii pot efectua plăți prin virament bancar în conturile Municipiului Cluj-Napoca, detaliile fiind disponibile pe site-ul oficial al Primăriei.