Pentru a obține o copie legalizată a unei sentințe trebuie completată o cerere la Arhiva Tribunalului. Ulterior se merge la oficiul poștal din subsolul Palatului de Justiție din Oradea pentru a achita taxa de 5 lei și se revine cu dovada plății, transmite ebihoreanul.ro.

În unele cazuri, oamenii au fost nevoiți să achite și costul unui plic poștal, chiar dacă documentele urmau să fie predate în aceeași clădire.

Tribunalul Bihor, reprezentat prin președinta instanței, judecător Balogh Teodora Carmen, a precizat că toate procedurile respectă dispozițiile Ordonanței de urgență nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru.

Potrivit articolului 9, litera l din actul normativ, „cererile pentru eliberarea de către instanțele judecătorești de copii de pe hotărârile judecătorești, cu mențiunea că sunt definitive, se taxează cu 5 lei pentru fiecare exemplar de copie”.

Instanța subliniază că Poșta Română este o instituție distinctă față de instanțele judecătorești, iar prezența sa în incinta Palatului de Justiție are scopul de a facilita plata acestor taxe.

„Pentru a veni în sprijinul cetăţeanului – justiţiabil, în Palatul de Justiţie din Oradea s-a alocat Poştei Române un spaţiu în care îşi desfăşoară activitatea”, se arată în comunicat.

Tribunalul a mai precizat că sumele încasate din taxele judiciare de timbru nu intră în bugetul instanțelor, ci se fac venit la bugetul local.

Cererea pentru eliberarea copiilor legalizate poate fi depusă la registratura instanței, transmisă prin poștă, curier sau e-mail, însă costurile serviciilor poștale sau de curierat sunt suportate de solicitant.

După înregistrarea cererii, documentul este trimis compartimentului de arhivă, unde este procesat și eliberat conform termenelor legale.

Reprezentanții instanței mai arată că toate informațiile privind taxele judiciare, modalitățile de plată și formularele-tip sunt disponibile pe portalul Tribunalului Bihor, la secțiunea „Bine de știut”, precum și la avizierul public al instituției.

Taxa de 5 lei pentru fiecare copie legalizată de hotărâre judecătorească este practic o obligație legală, iar plata acesteia prin intermediul oficiului poștal amplasat în interiorul Palatului de Justiție reprezintă o facilitate logistică, nu o taxă suplimentară impusă de instanță.