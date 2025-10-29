Pentru a obține o copie legalizată a unei sentințe trebuie completată o cerere la Arhiva Tribunalului. Ulterior se merge la oficiul poștal din subsolul Palatului de Justiție din Oradea pentru a achita taxa de 5 lei și se revine cu dovada plății, transmite ebihoreanul.ro.
În unele cazuri, oamenii au fost nevoiți să achite și costul unui plic poștal, chiar dacă documentele urmau să fie predate în aceeași clădire.
Care sunt explicațiile Tribunalului Bihor
Taxa de timbru nu rămâne la instanță
După înregistrarea cererii, documentul este trimis compartimentului de arhivă, unde este procesat și eliberat conform termenelor legale.
Procedura este prevăzută de lege
Taxa de 5 lei pentru fiecare copie legalizată de hotărâre judecătorească este practic o obligație legală, iar plata acesteia prin intermediul oficiului poștal amplasat în interiorul Palatului de Justiție reprezintă o facilitate logistică, nu o taxă suplimentară impusă de instanță.
„Conform prevederilor art. 9 lit. l din Ordonanţa de urgenţă nr. 80 din 26 iunie 2013 privind taxele judiciare de timbru, cererile pentru eliberarea de către instanţele judecătoreşti de copii de pe hotărârile judecătoreşti, cu menţiunea că sunt definitive, se taxează cu 5 lei pentru fiecare exemplar de copie.
Vă aducem la cunoştinţă că Poşta Română este o instituţie distinctă faţă de instanţele judecătoreşti, iar pentru a veni în sprijinul cetăţeanului – justiţiabil, în Palatul de Justiţie din Oradea s-a alocat Poştei Române un spaţiu în care îşi desfăşoară activitatea.
Taxele de timbru, deşi generate de activitatea de judecată, se fac venit la bugetul local şi nu intră în bugetul instanţelor judecătoreşti.
Cererea pentru eliberarea de către instanţele judecătoreşti de copii legalizate de pe hotărârile judecătoreşti, cu menţiunea că sunt definitive, însoţită de dovada achitării taxei judiciare de timbru datorate se poate depune la registratura instanţei, în cursul programului cu publicul, sau poate să fie transmisă prin poştă, servicii de curierat sau e-mail. Costurile serviciilor poştale sau de curierat sunt acoperite de către solicitant.
Ulterior depunerii/înregistrării cererii la Tribunalul Bihor, cu respectarea procedurii stabilite la nivelul instanţei, aceasta este direcţionată compartimentului competent în vederea soluţionării, care, cu respectarea termenelor prevăzute de lege şi după verificarea îndeplinirii condiţiilor stabilite de lege, procedează la legalizarea înscrisurilor şi eliberarea către solicitant.
Menţionăm, de asemenea, că în cadrul Compartimentului arhivă al Tribunalului Bihor se regăsesc cereri tip pentru eliberarea copiilor legalizate de pe hotărârile judecătoreşti, utilizarea acestora fiind opţională pentru solicitanţi.
Informaţiile privind taxele judiciare de timbru datorate, modalitatea de achitare a acestora şi de formulare a cererilor privind eliberarea de copii legalizate de pe hotărârile judecătoreşti se regăsesc în OUG nr. 80/2013, pe portalul Tribunalului Bihor, la secţiunea „Bine de ştiut” şi la avizierul instanţei, aflat într-un loc accesibil publicului.
Serviciul de justiţie se înfăptuieşte în baza legii”, transmite reprezentantul Tribunalului Bihor.