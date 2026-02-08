Consiliul Local Oțelu Roșu s-a întrunit marți într-o ședință extraordinară, convocată la inițiativa unui grup de consilieri locali, care au cerut diminuarea taxei speciale de salubrizare. Discuțiile au avut loc în prezența mai multor cetățeni și au generat dezbateri ample legate de legalitatea taxei și de costurile suportate de populație.

Primarul Grigore Goja a explicat că eliminarea taxei nu este posibilă din punct de vedere legal, deoarece serviciul de gestionare a deșeurilor nu mai este administrat direct de primărie. Acesta este operat de un operator privat, prin intermediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ADI Intercom Deșeuri.

Edilul a precizat că operatorul a intrat pe piață în anul 2025, iar cetățenii aveau obligația să încheie contracte individuale pentru serviciul de salubrizare. Taxa specială a fost prevăzută de lege ca instrument pentru a stimula încheierea acestor contracte, în condițiile în care gradul de contractare era scăzut la început.

„Gestionarea deșeurilor a fost luată de la primărie și dată către un operator privat, exact cum s-a întâmplat și cu serviciile de apă și canal. Operatorul a intrat pe piață în 2025, iar cetățenii trebuiau să încheie contracte”, a declarat edilul, potrivit Reper24.

Primarul a detaliat și diferențele de cost care stau la baza taxei speciale. În cazul cetățenilor care au contract cu operatorul, tariful este de 1.200 de lei pe tonă. Pentru cei fără contract, facturarea se face prin primărie, la un tarif de 1.700 de lei pe tonă.

Diferența dintre cele două sume trebuie suportată de administrația locală, iar acest cost este acoperit prin taxa specială de salubrizare aplicată persoanelor care nu au încheiat contracte directe cu operatorul.

„Dacă există contract, tariful este de 1.200 de lei pe tonă. Dacă nu există contract, facturarea vine pe primărie și este de 1.700 de lei pe tonă. Diferența trebuie suportată de administrația locală, iar de aici apare această taxă specială”, a precizat primarul.

În urma propunerii inițiale de eliminare a taxei, primarul Grigore Goja a venit cu un amendament. Acesta a propus reducerea la jumătate a taxei speciale, astfel încât să fie acoperite strict cheltuielile suportate de primărie pentru cetățenii fără contract.

Potrivit edilului, eliminarea completă ar fi ilegală, însă reducerea ar permite limitarea poverii financiare la nivelul costurilor reale generate de serviciul prestat.

„Eliminarea nu este posibilă legal, dar am propus reducerea la jumătate, astfel încât să acoperim strict cheltuielile primăriei către operator, pentru cei care nu au contract”, a spus Goja.

Primarul a atras atenția că există încă o analiză juridică în desfășurare privind modul de aplicare a hotărârii votate. Acesta a explicat că nicio hotărâre de consiliu local nu poate produce efecte retroactive.

Rămâne de stabilit dacă se va aplica noua hotărâre sau cea adoptată în decembrie 2024, care prevedea o taxă de până la trei ori tariful standard.

„Rămâne de văzut dacă se poate aplica hotărârea votată astăzi sau dacă trebuie aplicată cea din decembrie 2024, care prevedea taxa de până la trei ori tariful. Nicio hotărâre de consiliu nu se poate aplica retroactiv, dar analizăm juridic situația”, a declarat primarul.

Grigore Goja a explicat că nemulțumirea populației este alimentată și de faptul că, în trecut, serviciul de salubrizare era subvenționat masiv din bugetul local. Populația plătea 6–7 lei de persoană, în timp ce primăria achita către operator aproximativ 16 lei de persoană.

Această practică nu mai este permisă de legislația actuală, care interzice subvenționarea serviciilor de salubrizare din bugetul local. Edilul a precizat că tarife similare se regăsesc și în alte localități din județ, precum Băile Herculane sau Moldova Nouă.

„Colectam de la populație 6–7 lei de persoană și plăteam către operator 16 lei. Era o subvenție mascată. Acum legea ne interzice expres să mai subvenționăm”, a explicat Goja.

„Este un serviciu care se prestează și trebuie plătit. Nu putem veni cu bani de acasă”, a adăugat edilul.

Primarul a recunoscut că subiectul rămâne sensibil și că va continua să genereze nemulțumiri. Acesta a menționat că, în timpul ședinței, au existat acuzații și tensiuni, dar a respins orice suspiciune legată de interese personale în activitatea operatorului de salubrizare.

„Unii mă acuză că aș fi acționar la firma de salubrizare, alții m-au făcut mincinos în ședință. Nu poate nimeni să demonstreze aceste lucruri”, a spus primarul.

În același timp, Grigore Goja susține că tot mai mulți cetățeni încep să înțeleagă mecanismul din spatele taxei și motivele pentru care aceasta a fost instituită. Edilul afirmă că rămâne deschis dialogului și oferirii de explicații suplimentare celor interesați.