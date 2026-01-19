Costul vieții diferă semnificativ de la o țară la alta, influențat de factori precum prețurile locuințelor, alimentele, transportul, serviciile medicale și nivelul taxelor.

De asemenea, puterea de cumpărare a locuitorilor joacă un rol esențial. Platforma World Population Review a realizat recent un clasament al celor mai scumpe state din lume.

Elveția ocupă primul loc, cu un indice al costului vieții de 98,4. Orașe precum Zurich și Geneva se numără printre cele mai costisitoare de pe planetă.

Tarifele pentru locuințe, alimente și servicii sunt ridicate, însă salariile mari compensează aceste cheltuieli. Sistemele de sănătate, transport și siguranță sunt recunoscute pentru calitatea lor excepțională.

Pentru o persoană singură, costul lunar de trai, inclusiv chiria, este de aproximativ 4.005 CHF (≈ 3.725 EUR), iar fără chirie cheltuielile de bază ajung la 1.434 CHF (≈ 1.334 EUR). O familie de patru persoane are nevoie de aproximativ 6.775 CHF (≈ 6.300 EUR) pe lună pentru a acoperi toate cheltuielile, iar fără chirie suma de bază este de 5.249 CHF (≈ 4.880 EUR).

Insulele Virgine Americane se clasează pe locul doi, având același indice al costului vieții ca Elveția, de 98,4. Prețurile mari sunt generate în special de importurile de alimente, combustibil și materiale de construcții, precum și de costurile locuințelor și utilităților.

Pentru o persoană singură, cheltuielile lunare estimate, incluzând chiria, utilitățile și hrana, se situează între 2.200 și 3.000 USD. În cazul unei familii de patru persoane, bugetul lunar necesar pentru acoperirea tuturor costurilor variază între 5.000 și 7.000 USD.

Cu un indice de 83,4, Islanda este o destinație scumpă atât pentru locuitori, cât și pentru turiști. Izolarea geografică și dependența de importuri fac ca majoritatea bunurilor să fie costisitoare. Reykjavik, capitala țării, a devenit un punct central pentru prețuri ridicate, mai ales din cauza afluxului de vizitatori.

Pentru o persoană singură, cheltuielile lunare estimate, incluzând chiria, se situează între 3.900 și 4.500 USD, în timp ce fără chirie costurile de bază sunt de aproximativ 1.504 USD.

O familie de patru persoane are nevoie de un buget lunar între 8.600 și 9.900 USD pentru a acoperi toate cheltuielile, iar excluzând chiria, costurile de bază se ridică la aproximativ 5.690 USD.

Bahamas ocupă poziția a patra în top, cu un indice de 81,4. Cheltuielile ridicate se resimt în special în Nassau și în zonele turistice, costurile locuințelor și ale importurilor fiind principalii factori care influențează nivelul de trai.

Pentru o persoană singură, cheltuielile lunare estimate, incluzând chiria și toate celelalte costuri, se ridică la aproximativ 3.110 USD, iar fără chirie, costurile de bază sunt între 1.465 și 1.770 USD.

O familie de patru persoane are nevoie de aproximativ 6.377 USD pe lună pentru a acoperi toate cheltuielile, iar dacă excludem chiria, costurile de bază depășesc 5.250 USD.

Încheind topul, Singapore se remarcă printr-un indice de 79,1. Nivelul ridicat al costurilor de trai face ca statul să fie considerat cel mai scump din regiunea Asia de Sud-Est, în special datorită locuințelor și serviciilor.

Pentru o persoană singură, cheltuielile lunare estimate, incluzând chiria și toate celelalte costuri, sunt de aproximativ 5.134 SGD (≈ 3.540 EUR), iar fără chirie, costurile de bază ajung la circa 1.482 SGD (≈ 1.020 EUR).

O familie de patru persoane are nevoie de un buget lunar cuprins între 10.900 și 12.575 SGD (≈ 7.520 – 8.680 EUR)pentru a acoperi toate cheltuielile. În cazul în care chiria este exclusă, costurile de bază se ridică la aproximativ 5.433 SGD (≈ 3.750 EUR).