Autoritățile franceze pregătesc o modificare importantă în ceea ce privește accesul la asistența medicală publică pentru pensionarii veniți din state din afara Uniunii Europene. Inițiativa urmărește eliminarea gratuității de care beneficiază în prezent această categorie și introducerea unei contribuții minime obligatorii.

Propunerea a fost lansată de deputatul François Gernigon, care susține că măsura este una de corectitudine: cetățenii francezi care se mută în afara UE nu beneficiază de servicii medicale fără plată, iar lipsa reciprocității ar trebui corectată.

Schimbarea ar avea efecte mai ales asupra pensionarilor americani stabiliți în Franța. Mulți dintre aceștia au ales să se mute pentru stilul de viață mai calm, patrimoniul cultural sau gastronomia locală, dar și pentru accesul facil la un sistem medical recunoscut la nivel internațional, fără costuri ridicate.

Conform legislației actuale, cetățenii din afara Uniunii Europene pot solicita acces la sistemul public de sănătate după minimum trei luni de rezidență, cu condiția să dețină o viză de lungă ședere, să dovedească venituri stabile din pensii sau economii și să aibă inițial o asigurare medicală privată.

După obținerea acestui statut, asigurarea privată poate fi anulată, iar beneficiarul este integrat în sistemul public francez, fără costuri directe. Această posibilitate a devenit, în ultimii ani, un factor de atracție pentru numeroși pensionari străini.

Noua inițiativă legislativă își propune să elimine acest avantaj și să impună plata unei contribuții minime pentru acces la serviciile medicale publice. Valoarea exactă nu a fost stabilită, urmând să fie decisă de guvern în cazul adoptării finale a legii.

În forma modificată de Senatul Franței, măsura ar urma să se aplice doar pensionarilor din afara UE care nu plătesc impozite în Franța și nu contribuie la alte scheme de protecție socială. Cei care sunt deja integrați fiscal sau participă la sistemul social nu ar fi afectați de noile reguli.

Proiectul este încă în dezbatere, iar decizia finală va stabili dacă Franța va păstra politica actuală generoasă sau va impune o abordare mai restrictivă față de beneficiarii veniți din afara blocului comunitar.