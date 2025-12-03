Această inițiativă a venit pe fondul preocupărilor tot mai mari legate de digitalizarea accelerată a tranzacțiilor financiare și de eventualele restricții privind utilizarea numerarului. În contextul în care multe state europene încurajează plățile electronice și contactless, Slovenia a dorit să protejeze dreptul cetățenilor de a alege liber între numerar și plăți digitale. Amendamentul urmărește să asigure acces egal la plăți pentru toate categoriile de populație, inclusiv pentru persoanele care nu folosesc frecvent cardurile sau aplicațiile de plată.

Potrivit autorităților slovene, modificarea constituțională este rezultatul unei inițiative populare lansate în 2023 pe rețelele sociale, care a strâns mii de semnături. Campania a evidențiat interesul public larg pentru protejarea numerarului, iar Parlamentul a considerat necesar să transforme această solicitare într-o prevedere constituțională. Astfel, Slovenia se alătură unui grup restrâns de țări europene care au recunoscut legal dreptul la plata cu numerar ca un principiu fundamental.

Amendamentul prevede că nici o lege sau reglementare ulterioară nu poate împiedica cetățenii să efectueze tranzacții folosind bani lichizi, iar autoritățile trebuie să garanteze disponibilitatea numerarului în întreaga țară. Decizia a fost primită cu entuziasm de organizațiile de protecție a consumatorilor și de societatea civilă, care au apreciat că amendamentul contribuie la libertatea economică și la menținerea unei alternative pentru cei care preferă sau au nevoie de bani cash.

Experții europeni atrag atenția că această mișcare ar putea deveni un model pentru alte state membre ale Uniunii Europene, mai ales în contextul dezbaterilor privind reducerea numerarului în economie. În prezent, Slovenia devine una dintre primele țări din Uniunea Europeană care oferă protecție constituțională numerarului, demonstrând că echilibrul între digitalizare și drepturile cetățenilor rămâne un obiectiv important.

Prin acest pas, Slovenia trimite un mesaj clar că digitalizarea plăților nu trebuie să limiteze libertatea de alegere a cetățenilor și că numerarul continuă să fie o opțiune viabilă și legală pentru toate tranzacțiile.

Decizia Parlamentului sloven a fost primită cu entuziasm de cetățeni și organizații care militează pentru protecția numerarului, considerând că această măsură consolidează libertatea individuală și reduce riscul excluderii unor categorii vulnerabile din sistemul de plăți. În plus, amendamentul oferă siguranță comercianților și consumatorilor, care pot continua să accepte și să folosească bani cash fără temeri legale sau restricții administrative.