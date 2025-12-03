În consorțiul care susține proiectul se află bănci precum ING, UniCredit, BNP Paribas, Raiffeisen Bank International, SEB, Danske Bank, CaixaBank, KBC, Banca Sella și DekaBank. Această colaborare pune bazele unei monede digitale cu sprijin puternic din partea instituțiilor financiare europene.

La conducerea qivalis au fost desemnați Jan‑Oliver Sell, fost angajat al Coinbase Germania, ca director‑executiv; Floris Lugt (ING) ca director financiar și Howard Davies, fost președinte al NatWest, ca președinte al consiliului de administrație.

Compania intenționează să obțină o licență de instituție monetară electronică de la banca centrală olandeză, proces ce ar putea dura între șase și nouă luni. Dacă licența va fi aprobată, lansarea stablecoin-ului ar putea avea loc cel mai devreme în prima jumătate a anului 2026.

Băncile implicate susțin că noua monedă digitală va fi concepută pentru a oferi stabilitate și transparență, reducând riscurile asociate cu fluctuațiile valutare și facilitând tranzacțiile transfrontaliere. Stablecoin-ul ar putea, de asemenea, să fie folosit pentru plata creditelor și transferurile rapide între clienți și instituții financiare.

Pe termen lung, qivalis vizează integrarea monedei digitale în ecosistemele bancare existente și în serviciile de plată europene, deschizând calea pentru o adopție mai largă a tehnologiilor blockchain în Europa. Experții estimează că succesul proiectului ar putea influența modul în care băncile gestionează lichiditatea și produsele financiare digitale în următorii ani.

În plus, lansarea unei monede digitale euro ar putea avea implicații pentru politicile monetare și pentru modul în care băncile centrale monitorizează fluxurile de capital. În timp ce adoptarea pe scară largă rămâne un obiectiv pe termen mediu, succesul qivalis ar putea deschide calea pentru alte inițiative europene similare, consolidând poziția Europei în economia digitală globală.

Băncile implicate subliniază că qivalis va respecta toate reglementările europene privind securitatea și protecția consumatorilor, pentru a construi încredere în rândul utilizatorilor și investitorilor. În plus, compania intenționează să colaboreze cu alte instituții financiare și fintech-uri pentru a extinde utilizarea monedei digitale și a facilita adoptarea ei în diverse servicii financiare.

De asemenea, proiectul stabilește un precedent important pentru Europa, demonstrând că băncile tradiționale pot coopera pentru a crea soluții inovatoare în domeniul digital. Succesul qivalis ar putea inspira alte consorții din regiune să exploreze tehnologii similare, contribuind la dezvoltarea unei piețe digitale europene mai integrate și mai eficiente.