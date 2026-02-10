Vicepremierul UDMR Tanczos Barna a spus marți că salariile din administrația publică locală sunt prea mici. El a amintit că în 2021, liderul UDMR, Kelemen Hunor, a adus această problemă în discuție, iar răspunsul primit a fost că nu se așteaptă ca primarul să trăiască doar din salariu. Tanczos Barna a subliniat că acest răspuns arată cât de puțin se înțelegeau atunci nevoile primarilor și ale angajaților din administrația locală. El a spus că problema salariilor ar fi trebuit rezolvată încă din 2021-2022, dar nu s-a făcut și este nevoie de o soluție cât mai repede.

El a mai zis că impozitul pe venit trebuie să rămână integral la nivel local și că acest lucru trebuie continuat și în 2026. Totodată, Tanczos Barna a explicat că prin anumite formule se pot face economii și la bugetul național, menționând că anul trecut Bucureștiul a contribuit la un fond de solidaritate care a ajutat autoritățile locale cu venituri mai mici.

„Vreau să vă spun ceva legat de salarii. Salariile din administraţia publică locală sunt incorect de mici. Mi-aduc aminte de o discuţie din 2021, în cazul unei coaliţii, unde domnul Kelemen Hunor punea pe masă această problemă, pe timp de pace, cum s-ar spune, nu într-o perioadă cu reduceri de deficit, nu într-o perioadă cu o presiune maximă pe bugetul naţional, ci pe timp de pace, când lucrurile se pot discuta aşezat, lucrurile pot fi decise în tihnă şi se pot rezolva probleme. Atunci, din păcate, am primit un răspuns care pe mine m-a şocat. Este deja o anecdotă. Noi ziceam că salariul primarului este foarte mic, primarul de comună, în comparaţie cu primarul de oraş sau în comparaţie cu preşedintele Consiliului Judeţean şi toate salariile sunt împinse în jos de salariul viceprimarului. Şi răspunsul, aşa, mai în glumă, mai în serios, a fost: Ce, Hunor, unde am ajuns să trăiască primarul din salariu? Deci atâta timp cât, mai în glumă, mai în serios, cineva spune o replică de genul acesta, înseamnă că avem într-adevăr probleme foarte mari de a înţelege din ce şi cum trebuie să trăiască inclusiv primarul de comună, inclusiv administraţia locală şi funcţionarii publici din administraţia locală. Nu s-a vrut, nu s-a putut, dar cu siguranţă avem nevoie de o soluţie cât se poate de repede pe acest palier”, a afirmat Barna.

La Adunarea Generală a Asociației Comunelor din România, care a fost cea de-a 29-a ediție, s-a creat o tensiune între reprezentanții Guvernului Bolojan și primari. Tanczos Barna a încercat să liniștească nemulțumirile aleșilor locali, care s-au plâns de lipsa banilor și de blocajele birocratice care le încetinesc proiectele. Primarii au reclamat alocările bugetare incerte și lipsa de claritate în finanțarea serviciilor pentru persoanele cu handicap, spunând că autoritățile locale sunt lăsate să se descurce singure.

Vicepremierul a încercat să se distanțeze de certurile dintre PSD și PNL și a spus că UDMR este un partener previzibil, care respectă deciziile luate în coaliție și nu critică public ce s-a stabilit la masă. El a legat instabilitatea politică de costurile mai mari pentru stat, spunând că dobânzile plătite de România sunt mai mari din cauza incertitudinii politice.

În sală, intervențiile primarilor au arătat că realitatea din comune este diferită de discursul oficial. Aceștia au spus că deciziile întârzie și că explicațiile politice nu înlocuiesc banii necesari pentru școli, drumuri sau servicii sociale. Tanczos Barna a recunoscut că deciziile guvernamentale nu urmează logica matematică, ci depind de solidaritatea coaliției, de influența politică și, uneori, de decizia finală a premierului.

„Impozitul pe venit trebuie să rămână în propoziţie de 100% la nivel local. Acest lucru trebuie continuat şi în 2026. Cu siguranţă, formulele din interior ne pot ajuta să facem economii şi la bugetul naţional, că se poate face acest lucru într-o formă de solidaritate. Anul trecut a fost primul an când şi Bucureştiul a contribuit la ridicarea celor cuvenituri mai mici. Acest fond de solidaritate ne-a ajutat foarte mult. Am făcut-o, am făcut-o și în coaliție. Pe noi nu ne vedeți niciodată ieșiți din formație. Pe noi, cei din UDMR nu ne vedeți nici în fața camerelor spunând altceva decât ceea ce s-a discutat în coaliție și dacă la o masă s-a luat o decizie, noi nu criticăm în exterior. Nu participăm la acest ping-pong care se desfășoară și acum și eu cred sincer că este extrem de nociv. Mai fac o paranteză, din acea dobândă pe care o plătim lună de lună pentru creditele pe care le contractează statul român pentru a plăti diverse lucruri din buget, cel puțin 1% este din cauza incertitudinii politice. Piața financiară, piața internațională ne taxează pentru faptul că nu suntem pe un făgaș foarte clar și foarte strict. Matematica politică din guvern tot timpul este diferită de, cum spunea cineva, aritmetica, de matematica matematică. Aici deciziile se iau altfel. Noi suntem solidari cu deciziile luate în coaliție. În anumite situații este pe influență și forță politică, în alte situații, când nu ne înțelegem, este o decizie finală al căpitanului de echipă, al premierului”, a precizat Barna.

Un alt subiect important a fost finanțarea serviciilor pentru persoanele cu handicap. Tanczos Barna a reafirmat poziția UDMR că aceste responsabilități ar trebui transferate la Ministerul Muncii, dar a spus că acest lucru depinde de acordul partenerilor de guvernare.