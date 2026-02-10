Curtea de Apel București a respins marți cererea a 155 de angajați ai ASF de a suspenda reorganizarea instituției, care include tăieri de salarii și reduceri de posturi. Decizia poate fi atacată cu recurs.

Acest dosar a fost înregistrat pe 13 ianuarie. În alte cazuri similare:

Peste 100 de angajați ANRE au cerut suspendarea reformei lor, dar instanța le-a respins cererea pe 29 ianuarie.

Peste 330 de angajați ANCOM au făcut același lucru și au câștigat, blocând reorganizarea instituției.

Angajații ASF au contestat reducerea salariilor și a posturilor prin două procese:

Primul, deschis pe 13 ianuarie de 153 de angajați, cu termen pe 3 februarie.

Al doilea, depus pe 28 ianuarie de 91 de angajați, va fi judecat pe 25 februarie.

Din 1 ianuarie 2026, ASF avea 544 de posturi, dintre care 75 au fost desființate, inclusiv 33 ocupate. Salariile au scăzut astfel:

Președintele ASF: de la 62.844 lei la 43.991 lei

Prim vicepreședinte: de la 58.142 lei la 40.699 lei

Salariul minim net: 4.097 lei

Salariul mediu net: 9.500 lei

Salariul maxim net: 27.000 lei

Toate funcțiile de director general au fost eliminate.

Înainte de reformă, ASF, ANRE și ANCOM aveau cele mai mari salarii din sectorul public și se autofinanțau prin taxe aplicate serviciilor supravegheate, care se regăsesc în facturile plătite de români.

Primele procese împotriva reformei Guvernului Bolojan au fost depuse de angajații ANCOM pe 24 decembrie. Instanța le-a dat câștig pe 30 decembrie, suspendând reorganizarea. Angajații ANRE au contestat și ei reducerea salariilor și concedierile, dar cererea lor a fost respinsă pe 29 ianuarie.

Curtea de Apel a judecat până acum două cereri similare:

Cea a angajaților ANRE a fost respinsă, pentru că au dat în judecată o persoană care nu era responsabilă.

Cea a peste 330 de angajați ANCOM a fost admisă, astfel că reorganizarea instituției și concedierile au fost blocate, decizia fiind executorie.

Decizia ANRE putea fi atacată cu recurs în 5 zile. Dosarul viza suspendarea unor acte administrative emise în decembrie 2025.

La ANCOM, Curtea a suspendat toate măsurile de reorganizare prevăzute de Legea nr. 145/2025: reducerea de posturi, procedura de selecție a angajaților și deciziile individuale de concediere. Aceasta înseamnă că nimeni nu poate fi concediat și reorganizarea nu se poate aplica până la hotărârea finală a instanței.

Decizia ANCOM este executorie imediat, dar poate fi contestată cu recurs în 5 zile. Angajații ANCOM sunt reprezentați de casa de avocatură Gheorghe Piperea.