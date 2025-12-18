Economistul Iancu Guda a declarat, miercuri, la Antena 3 CNN, că tăierile de cheltuieli în administrația centrală trebuie să depășească nivelul de 10% stabilit de coaliția de guvernare.

El a amintit că în programul guvernamental este prevăzută o reducere a costurilor salariale de 20%, considerând această țintă potrivită: salariile din sectorul public au crescut de aproximativ 3,2 ori în ultimii zece ani, în timp ce PIB-ul s-a majorat de 2,5 ori, generând presiuni pe deficitul comercial și pe inflație.

“Este un prim pas, dar nu este suficient. Vă amintesc că în planul de guvernare spune că vor scădea cu 20% costurile salariale. Această cifră este potrivită. Salariile în sectorul public au crescut în ultimii 10 ani de 3,2 ori dar PIB-ul a crescut de 2,5 ori. Este clar că în ultimii 10 ani s-a promovat mentalitatea de a crește prin majorări de consum care au creat deficit comercial și presiune pe curs, inflație și deficit. Diferența între ritmul în care a crescut economia și veniturile la buget și ritmul în care au crescut salariile este cam de 22%. Cam așa trebuie reglate. Economia e mai simplă, dar politica e mai grea”, a afirmat Iancu Guda.

Economistul nu exclude tăieri suplimentare în administrație pe termen mediu, în condițiile în care deficitul fiscal trebuie redus cu 20 de miliarde de lei în următorii trei ani. El a precizat că ajustările de cheltuieli și creșterile de investiții, inclusiv cele în apărare, necesită mai mult decât reduceri de 10% pentru a menține echilibrul financiar.

“E un prim pas, dar eu sper să vedem și în al doilea semestru o nouă scădere, pentru că în trei ani deficitul fiscal trebuie scăzut cu 20 de miliarde de lei. Mai punem creșteri de cheltuieli în apărare cu 30 de miliarde, ajustarea cu 150 de miliarde în trei ani este atât de mare încât nu poți să faci doar cu scăderi de 10%”, a adăugat Guda.

În ceea ce privește salariul minim, Guda a arătat că majorarea era inevitabilă după perioada de inflație ridicată. Totuși, el a considerat că o creștere bruscă de 10% ar fi fost dificil de gestionat de companii, având în vedere că ponderea cheltuielilor salariale în cifra de afaceri a crescut de la 12% la 16,5% în ultimul deceniu.

“După o perioadă în care inflația este 10%, avem creșterea salariului mediu în economie cu 6%, era foarte greu să nu te atingi de salariul minim pe economie pentru cei cu venituri mai mici, mai vulnerabili. Nu am fost de acord cu creșterea de 10% brusc pentru că este greu pentru companii să acomodeze o astfel de creștere din scurt. Ponderea cheltuielilor cu salarii în cifra de afaceri a companiilor a ajuns la 16,5% față de 12% acum 10 ani pentru că salariile au crescut mai repede decât productivitatea. Era foarte greu să lași nemajorat acest salariu minim pe economie pentru că avem 1,2 milioane de angajați, o tremie în sectorul privat la acest nivel”, a precizat economistul.

Soluția de compromis, potrivit economistului, este o majorare de 7% în vara anului viitor, ceea ce ar permite ajustarea treptată fără a afecta semnificativ activitatea companiilor.