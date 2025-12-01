Specialistul economic Iancu Guda a explicat pe Facebook că pentru octombrie există execuția bugetară oficială care include cheltuielile lunare și veniturile fiscalizate pentru activitatea economică din luna precedentă. El a precizat că, în acest mod, se dezmint oficial atacurile coordonate împotriva guvernului, prin care se amplifica mesajul fals al unui dezastru economic, precum „taxe mai mari și venituri mai mici” sau „nu vedem reduceri de cheltuieli în sectorul public”, în timp ce sectorul privat ar fi singurul afectat.

„Avem executia bugetara oficiala pentru octombrie (cheltuieli in luna, venituri fiscalizate pentru activitatea economica din luna precedenta) – se dezmint acum oficial toate atacurile coordonate impotriva guvernului prin care se amplifica mesajul fals al dezastrului economic “taxe mai mari si venituri mai mici” sau “nu vedem reduceri de cheltuieli in sectorul public” (suferim doar noi in privat) … DISTRIBUITI VA ROG PENTRU CA LUMEA SA AFLE ADEVARUL ECONOMIC 🙏 Cerem accelerarea reformelor pe zona pensiilor speciale, disponibilizari in administratia publica si companiile de stat. pas cu pas, Romania se face bine 💙💛❤️ toate atacurile manipulative ordinare din ultima perioada cred ca au fost amplificate de hotii care incep sa sufere din cauza reformelor ANAF si reducerii economiei subterane 👇 Aveti in primele comentarii cifrele la oct & sept pentru 2025 vs 2024, in imagini datele. Voi reveni in curand cu o analiza detaliata (sunt intr-o mini vacanta acum), subliniez momentan doar atat: 👉 CHELTUIELILE STATULUI CU SALARIILE: pentru prima data dupa iunie 2010, avem singura si cea mai mare scadere lunara a cheltuielilor cu salariile din sectorul public = jumatate de miliard de lei. In oct cheltuieli salarii de 13,6 mld vs 14.1 mld (medi lunara ian – sept). Intotdeauna pana acum in ultimii 15 ani cheltuielile de personal cresteau incontinuu in fiecare luna ‼️ 👉 CHELTUIELI CU SUBVENTII SI PROTECTIE SOCIALA (o parte ajutoare sociale nejustificate pe certificate de boala sau concedii medicale obtinute pe spagi catre doctori, sau pierderi subventionate companii stat) in scadere cu inca jumatate miliard ron, cheltuieli la oct in valoare de 0,7 mld ron vs media lunata de 1 mld … sunt la jumatate fata de media de anul trecut din aceeasi perioada 1,5 mld lei ‼️”, este mesajul lui Guda.

„Veniturile din TVA au crescut in luna oct. cu 13,7 mld lei vs media lunara de 10,5 mld lei sau sau anul trecut 9,9 mld lei … o crestere cu 38% fata de anul trecut si cu 30% fata de primele 9 luni din acest an ‼️ Inflatia anuala (9,9%) + crestere taxei (10,5% de la 19 la 21) si scaderea consumului cu 2% ar fi trebuit sa duca la o crestere a veniturilor cu 18,4% … dar veniturile din TVA cresc cu 38% DE DOUA ORI MAI ACCERAT. Este cea mai accelerata crestere lunara din ultimii 20 de ani ‼️ 👉 IMPOZITUL PE PROFIT COMPANII creste de la 32.9 mld lei anul trecut oct YTD ‘24 la 38.2 mld lei oct YTD ‘25 cu +16%. 👉 IMPOZITUL PE SALARII creste cu aproape 20% de la 40.6 mld lei oct 24 la 48.6 mld lei oct 2025 , des salariul din privat creste doar cu 4,1% si cel din sectorul public este inghetat”, a precizat specialistul economic.

Potrivit spuselor sale, măsurile de reducere a evaziunii fiscale încep deja să dea rezultate. El a menționat că, în acest an, au fost instalate nouă scanere performante la vamă pentru combaterea traficului ilicit, mai mult decât în ultimii 30 de ani. De asemenea, ANAF utilizează sisteme automate de analiză a riscului, integrând și evaluând datele din e-Factura și SAFT, pentru a limita controalele la firmele mici și medii, în loc să fie la discreția inspectorilor.

Conform lui, șefii a nouă din cele 14 direcții de anticorupție au fost schimbați și s-au introdus sisteme de KPI și evaluare a performanței, cu obiective depășite lunar în ultimele trei luni. Totodată, a fost creată o nouă direcție funcțională concentrată pe urgentarea marilor dosare, cum sunt cele privind frații Micula, Murfatlar sau Johannis, care au fost blocate timp de minimum cinci ani. Specialistul a subliniat că s-au implementat și un sistem automat de verificare a prețurilor de transfer și o nouă măsură de eliminare a deductibilității cheltuielilor de management și consultanță la multinaționale, ceea ce a determinat repoziționarea acestora și creșterea profitului în România.

El a explicat că, ca efect al acestor măsuri, scade evaziunea prin munca la negru sau prin optimizarea/mascarea muncii prin PFA sau contracte de management, iar evaziunea fiscală scade și conformarea fiscală crește. Veniturile din TVA au crescut în octombrie de două ori mai repede decât ar fi justificat strict nivelul prețurilor, consumului și modificărilor fiscale, iar impozitul pe profit încasat a crescut cu aproape 16%, reprezentând cel mai accelerat nivel din ultimul deceniu.