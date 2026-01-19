Raportul „2025 C-suite Sustainability Global Report” arată că sustenabilitatea rămâne a doua prioritate pentru companiile mari în 2026, fiind menționată de 45% dintre liderii chestionați, foarte aproape de zona tehnologiei și a inteligenței artificiale (44%).

Cu toate acestea, studiul indică o reducere semnificativă a presiunii resimțite de companii din partea principalelor grupuri de interes. Comparativ cu 2022, scăderile se observă la autoritățile de reglementare, consiliile de administrație, clienți, ONG-uri, acționari și angajați.

Chiar și în acest context, organizațiile nu și-au diminuat eforturile. Peste 80% dintre ele au crescut investițiile în tehnologii pentru sustenabilitate, iar aproape 79% integrează sustenabilitatea în modelul de business sau derulează procese de transformare internă.

Una dintre tendințele majore surprinse de studiu este utilizarea intensă a inteligenței artificiale pentru măsuri ESG. Concret, peste 80% dintre companii folosesc deja AI, iar altele plănuiesc să implementeze astfel de soluții în următorul an pentru:

-creșterea eficienței și reducerea emisiilor (65%)

-monitorizare și raportare (58%)

-diminuarea riscurilor (53%)

-dezvoltare de produse și servicii sustenabile (52%)

Pe lângă impactul asupra mediului, liderii chestionați observă avantaje directe în business, cele mai des menționate fiind:

-generarea de venituri (66%)

-conformarea legislativă (61%)

-brand și reputație (60%)

-gestionarea riscurilor și reziliență (55%)

-reducerea costurilor (55%)

Iar tehnologia devine componentă centrală în aceste rezultate, atât pentru eficientizarea proceselor, cât și pentru monitorizare, raportare și dezvoltarea de noi soluții sustenabile.

Reprezentanții Deloitte subliniază că sustenabilitatea nu dispare de pe agenda strategică, chiar dacă factorii de presiune s-au schimbat.

Alexandru Reff, Country Managing Partner Deloitte România și Moldova, afirmă:

„Deși presiunea generată de cadrul de reglementare s-a diminuat, companiile simt în continuare nevoia să ia măsuri în direcția sustenabilității, deoarece este un aspect care rămâne relevant pentru clienți, investitori și angajați, și reprezintă un avantaj competitiv pe piață.”

La rândul său, Ovidiu Popescu, Partener și lider al practicii de energie și sustenabilitate în Deloitte România, arată că:

„Studiul Deloitte arată că liderii de companii din întreaga lume continuă să plaseze schimbările climatice și sustenabilitatea printre prioritățile lor strategice.”

Acesta subliniază și rolul inteligenței artificiale în accelerarea transformării:

„Tehnologiile emergente, inclusiv inteligența artificială, joacă un rol cheie în implementarea măsurilor de sustenabilitate, care sunt bazate tot mai mult pe analiza datelor.”

Principalele obstacole: măsurarea impactului și presiunea pe obiective pe termen scurt

În privința barierelor, puțini respondenți indică costurile sau lipsa politicilor publice ca probleme majore. În schimb, dificultățile se concentrează pe:

-măsurarea impactului asupra mediului (22%)

-prioritizarea nevoilor de business pe termen scurt (21%)

Ediția 2025 a „C-suite Sustainability Global Report” este a patra și a fost realizată pe un eșantion de peste 2.100 de lideri executivi din 27 de țări, acoperind percepțiile globale privind transformarea sustenabilității și modul în care organizațiile abordează schimbările climatice.