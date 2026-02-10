Suspendarea permisului de conducere poate fi o experiență frustrantă pentru orice șofer. Din fericire, legislația rutieră din România permite reducerea perioadei de suspendare, dar numai dacă sunt respectate anumite condiții legale. Acest ghid explică tot ce trebuie să știi pentru a-ți recupera mai repede dreptul de a conduce.

Conform Codului Rutier, perioada de suspendare poate fi redusă cu maximum o treime. Această reducere nu este automată și depinde de îndeplinirea unor condiții stricte privind vechimea permisului, achitarea amenzii și promovarea testului teoretic.

Pentru a beneficia de reducerea suspendării permisului, trebuie să îndeplinești toate condițiile de mai jos:

Vechimea permisului: minim un an de zile

Solicitantul trebuie să aibă cel puțin un an de experiență la volan. Șoferii începători nu pot solicita reducerea suspendării.

Test teoretic obligatoriu

Testul constă într-un chestionar grilă de 15 întrebări din legislația rutieră. Pentru a promova, trebuie să răspunzi corect la cel puțin 13 întrebări. Examenul se poate susține numai în perioada de valabilitate a suspendării, în zilele stabilite de serviciul poliției rutiere de la domiciliu.

Achitarea amenzii contravenționale

Amenda care a determinat suspendarea permisului trebuie plătită integral înainte de depunerea cererii de reducere.

Cererea se depune în primele două treimi ale perioadei de suspendare.

Analiza cererii revine șefului serviciului poliției rutiere care a aplicat suspendarea sau Inspectoratului General al Poliției Române.

Decizia privind aprobarea sau respingerea cererii se comunică în maximum cinci zile lucrătoare de la înregistrare.

În cazul permiselor eliberate de o autoritate străină, titularul poate solicita restituirea documentului înainte de expirarea suspendării, cu cel mult o zi lucrătoare înainte de părăsirea României.

Reducerea suspendării nu se aplică în următoarele cazuri:

Șoferii care au acumulat cel puțin 15 puncte de penalizare într-un interval de 12 luni de la ultima suspendare.

Abateri grave, precum: conducerea sub influența alcoolului, depășirea vitezei maxime admise cu peste 70 km/h, neoprirea la trecerea la nivel cu calea ferată când barierele sunt coborâte, manevre periculoase pe autostradă (întoarcere sau mers înapoi).

Perioade de suspendare majorate sau sume de suspendări, dintre care cel puțin una a rezultat din abateri grave.

Testul de reducere a suspendării este un chestionar grilă oficial care verifică cunoștințele privind regulile de circulație. Promovarea testului este obligatorie și reprezintă un criteriu esențial pentru ca cererea de reducere a suspendării să fie aprobată.