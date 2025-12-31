În prag de An Nou, satele românești păstrează vii tradiții fascinante menite să aducă noroc, belșug și prosperitate în casele oamenilor. Printre ele, unele obiceiuri pot părea astăzi jucăușe sau pitorești, dar fiecare are o semnificație profundă legată de bunăstarea familiei în anul ce vine.

În zona Călacea, de exemplu, se desfășoară un obicei străvechi numit „Turca”. Doi bărbați se costumează într-un animal ciudat cu cioc și dansează, sar și fac spectacol prin sat. La un moment dat, ciocul se lăsa căscat, iar oamenii aruncau bani în el. Cine refuza era „comentat” jucăuș sau i se scotea pălăria. Actul simboliza atragerea norocului la bani și a abundenței pentru anul ce urma să înceapă.

În multe gospodării rurale, grâul este un simbol al rodniciei și prosperității. În ajunul Anului Nou, sătenii pun câteva boabe pe masă sau în buzunar pentru a avea spor la bani și belșug în anul ce vine.

La fel, în dimineața de 1 ianuarie, se spune că spălatul pe față cu apă în care a fost pusă o monedă aduce prosperitate financiară. Moneda reprezintă banii, iar apa curgerea lor către tine.

În unele zone, pâinea coaptă cu monede ascunse devine o adevărată vânătoare de noroc: cine găsește banul va avea bani tot anul. O interpretare modernă recomandă chiar să ai bancnote noi în portofel sau buzunar pentru a „atrage” mai mulți bani.

A avea bani în buzunar la miezul nopții ar garanta prosperitate tot anul, iar a nu da bani sau plăti datorii în ultimele ore ale anului sau în prima zi este considerat esențial: cei care împrumută sau plătesc riscă să fie „săraci” tot anul.

Pe lângă grijile legate de prosperitate, există și tradiții menite să protejeze familia de spiritele rele. În noaptea de Revelion, oglinzile erau acoperite pentru a nu „reflecta” spiritele care ar putea fura norocul. În același timp, în unele sate se deschide o fereastră la miezul nopții pentru ca spiritele bune să intre și să aducă belșug.

Pe măsură ce ceasul se apropie de miezul nopții, oamenii din întreaga lume se lasă purtați de obiceiuri menite să aducă prosperitate și abundență în anul ce începe, nu doar românii. În restul Europei și în America Latină, superstițiile de Anul Nou capătă forme pline de simboluri.

În Italia, mesele de Revelion sunt adesea garnisite cu linte sau cu cotechino cu linte. Aceasta nu este doar o delicatesă, ci și un simbol al banilor: lintea, mică și rotundă, amintește de monede, iar consumul ei la trecerea în noul an este menit să aducă abundență în casă și prosperitate financiară. Ba mai mult italieni adaugă adesea în ținutele lor și în decorațiunile de Revelion nuanțe de auriu, culoarea banilor și a aurului.

În America Latină, tradițiile sunt la fel de variate. În țări precum Mexic, Guatemala, Chile și Columbia, lenjeria galbenă este nelipsită la trecerea dintre ani, galbenul simbolizând aurul, bogăția. În Guatemala, Chile și Puerto Rico, oamenii pun o monedă sau o bancnotă în pantoful drept înainte de miezul nopții pentru a atrage prosperitatea financiară și a „porni cu dreptul” în noul an.

Unele obiceiuri sunt mai jucăușe: după miezul nopții, oamenii iau o valiză goală și fac câțiva pași pe stradă sau în jurul casei, simbolizând dorința lor de călătorii, oportunități noi și schimbări în noul an.

Tot atunci, în multe țări latino-americane, se aruncă apă pe fereastră pentru a „goli” ghinionul vechi și a face loc prosperității.

În Brazilia și în alte țări, fructele rotunde care seamănă cu monede le, precum strugurii, se consumă la miezul nopții.

Superstițiile din Asia și Australia aduc arome și gesturi simbolice menite să aducă noroc și prosperitate.

În China, mandarinele și portocalele sunt vedetele sărbătorii: numele lor seamănă cu cuvintele pentru „aur” și „bogăție”, iar oferirea sau consumul lor sporește norocul financiar.

În perioada Anului Nou Chinezesc, oamenii evită cuvintele legate de pierdere, moarte sau ghinion pentru a nu „destinde” norocul și belșugul pentru anul ce urmează.

Hainele noi, roșii, purtate în primele zile ale anului, sunt considerate la fel de norocoase, roșul fiind simbolul prosperității și al protecției împotriva ghinionului.

În multe culturi asiatice, bambusul norocos este folosit pentru a echilibra energia în casă și a atrage prosperitate; tulpinile aranjate în numere sacre, precum 3, 6 sau 8, amplifică efectul de noroc.

În Australia, tradițiile sunt mai diverse datorită influențelor multiculturale. Unele persoane adoptă obiceiuri legate de alimente considerate norocoase, precum fructele de mare — creveți, stridii etc. — simbol al abundenței.

De asemenea, un gest simbolic practicat de unii australieni este deschiderea ușilor și ferestrelor la miezul nopții pentru a „lăsa să iasă anul vechi și ghinionul” și a primi oportunități și noroc în noul an.