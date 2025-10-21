Proiectul „Formactiv – Formare și muncă activă” se va desfășura în perioada 24 decembrie 2024 – 23 decembrie 2029 și are ca obiectiv general creșterea oportunităților de angajare pentru șomerii înregistrați la Serviciul Public de Ocupare. Scopul principal este stimularea ocupării acestor persoane prin acordarea unui sprijin financiar angajatorilor care oferă locuri de muncă prin programe de ucenicie.

Prin acest mecanism, angajatorii care încadrează persoane de peste 30 de ani vor primi lunar suma de 2.250 de lei pentru fiecare ucenic, suma fiind acordată pe durata derulării programului.

Contractul de ucenicie reprezintă un contract individual de muncă pe durată determinată, prin care ucenicul se obligă să urmeze o formare profesională la locul de muncă, iar angajatorul asigură plata salariului și toate condițiile necesare pregătirii profesionale. Durata contractului este stabilită în funcție de nivelul de calificare urmărit.

Pentru a accesa aceste programe, angajatorii trebuie să încheie o convenție cu AMOFM București. Recrutarea persoanelor din grupul-țintă se va desfășura continuu, pe întreaga durată de implementare a proiectului.

Procedura de participare implică mai multe etape pentru angajatori și șomeri. Angajatorii trebuie să comunice locurile de muncă vacante către AMOFM București, să organizeze programul de ucenicie, iar șomerii vor fi înregistrați, consiliați și mediați pentru ocupare.

Urmează depunerea cererii pentru ucenicie, repartizarea și selectarea candidatului, semnarea contractului de muncă, începerea activității și încheierea convenției pentru acordarea sprijinului financiar. Plata subvenției se efectuează lunar, proporțional cu timpul lucrat, pe baza documentelor transmise până la data de 25 a lunii următoare.

Reprezentanții AMOFM București precizează că beneficiarii proiectului sunt șomerii înregistrați în baza de date a Serviciului Public de Ocupare, care au participat la activități de informare și consiliere profesională.

Aceste activități au rolul de a le prezenta oportunitățile de formare, educație și ocupare disponibile pe piața muncii, contribuind astfel la reintegrarea lor profesională și la dezvoltarea competențelor necesare pentru calificare la locul de muncă.