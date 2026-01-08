Administrația Trump discută ideea de a le da bani oamenilor din Groenlanda ca să accepte desprinderea de Danemarca și alipirea la SUA. Sumele vehiculate ar fi între 10.000 și 100.000 de dolari pentru fiecare persoană. Informația a fost confirmată pentru agenția de presă Reuters de patru surse diferite. Groenlanda are aproximativ 57.000 de locuitori, iar dacă planul ar fi pus în aplicare, SUA ar cheltui aproape 6 miliarde de dolari.

Interesul SUA vine din faptul că insula are resurse importante (pământuri rare) și o poziție strategică, mai ales în cazul unui conflict militar major.

Plata directă a populației este doar una dintre variantele analizate de SUA pentru „a cumpăra” influența asupra insulei. Administrația Trump pregătește și alte acorduri, inclusiv în domeniul exploatării mineralelor.

Danemarca, care deține controlul asupra Groenlandei, refuză să vândă insula, dar acceptă o prezență militară și economică americană mai puternică.

Pele Broberg, liderul opoziției din Groenlanda, consideră că Guvernul actual ar trebui să discute direct cu SUA, fără implicarea Danemarcei. El spune că acest lucru este necesar în contextul în care Trump vorbește tot mai des despre preluarea controlului asupra Groenlandei.

Broberg este un politician aflat în creștere, iar la ultimele alegeri partidul său a obținut 25% din voturi, promovând ideea unui parteneriat strâns cu SUA. Potrivit lui, Danemarca tensionează relațiile atât cu Groenlanda, cât și cu SUA atunci când încearcă să joace rol de intermediar.

Partidul său, Naleraq, care susține independența Groenlandei, a devenit cea mai mare formațiune de opoziție după aceste alegeri. Partidul Naleraq analizează varianta unei „asocieri libere” cu SUA, prin care Groenlanda ar primi sprijin și protecție militară din partea americanilor, fără să devină stat american.

La polul opus, ministrul de Externe al Groenlandei, Vivian Motzfeldt, a respins ideea unor discuții directe cu SUA. Ea a spus că trebuie respectată legea și că există reguli clare pentru rezolvarea problemelor în cadrul Regatului Danemarcei. În legătură cu eventualele întâlniri cu oficialii americani, Motzfeldt a mărturisit că speră ca aceste discuții să ducă la normalizarea relațiilor dintre părți.

Între timp, secretarul de stat american, Marco Rubio, a anunțat că, săptămâna viitoare, se va întâlni cu oficiali din Danemarca pentru a discuta situația Groenlandei. Casa Albă a transmis că Administrația Trump analizează mai multe variante pentru a aduce Groenlanda sub control american și că folosirea armatei americane rămâne o posibilitate.