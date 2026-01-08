Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a subliniat joi că o eventuală reintrare a companiei americane Chevron pe piața românească, prin preluarea activelor Lukoil, ar reprezenta un semnal politic și strategic semnificativ la nivel regional. Potrivit oficialului, România se află într-o poziție geostrategică cheie în Europa Centrală și de Est și menține relații istorice solide cu Statele Unite, ceea ce ar putea transforma țara noastră într-un partener esențial în reconstrucția Ucrainei și în coridorul energetic vertical.

„Cred că ar fi un mesaj politic, strategic, regional foarte bun din partea SUA. Eu sunt subiectiv, dar chiar cred că România este cel mai bun partener al SUA în întreaga Europă Centrală şi Est. România are o poziţie geostrategică extrem de importantă, un istoric foarte serios cu Statele Unite ale Americii, şi cred foarte mult că trebuie să jucăm principalul rol atât în coridorul vertical, cât şi în reconstrucţia Ucrainei. Iar acest lucru se face doar în parteneriat cu actuala administraţie de la Washington şi ar fi un semnal extrem de bun şi pozitiv şi m-aş bucura foarte mult să vedem statul american prezent mai mult, cu investiţii foarte mari în România, şi fac tot ce ţine de mine ca să ca să ajungem acolo”, a răspuns Ivan, întrebat care este opinia sa referitoare la posibila reintrare a Chevron în România.

Informațiile recente arată că Chevron și Quantum Capital Group pregătesc o ofertă de aproximativ 22 de miliarde de dolari pentru preluarea activelor internaționale ale Lukoil, grup afectat de sancțiunile impuse de Statele Unite și Marea Britanie în contextul invadării Ucrainei. Tranzacția vizează rafinăriile Lukoil și rețeaua sa extinsă de peste 2.000 de benzinării din Europa, Asia și Orientul Mijlociu.

Planul prevede împărțirea portofoliului extern al Lukoil între Chevron și Quantum Energy Partners, structură care ar beneficia de sprijinul administrației Trump, conform surselor citate de Financial Times. Alte companii importante, precum ExxonMobil, Carlyle Group, Midad Energy și MOL, și-au manifestat, de asemenea, interesul pentru activele rusești.

Sancțiunile internaționale au perturbat operațiunile externe ale Lukoil, compania căutând cumpărători pentru activele sale care contribuie cu aproximativ 0,5% la producția globală de petrol, valoarea acestora fiind estimată la 22 de miliarde de dolari pe baza datelor contabile din 2024.

Dacă tranzacția se va realiza, reintrarea Chevron pe piața românească ar fi mai mult decât un simplu acord comercial, fiind percepută ca un semnal de consolidare a legăturilor strategice dintre România și Statele Unite.