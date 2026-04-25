Studiu KPMG: Europa Centrală și de Est mizează pe integrarea UE și NATO pentru dezvoltare industrială comună

Schimbarea actuală a mutat centrul de greutate al investițiilor din Europa de Vest către regiunile capabile să ofere rapid volum de producție, eficiență a costurilor și integrare directă în lanțurile de aprovizionare. Statele din Europa Centrală și de Est concentrează aceste avantaje și devin tot mai atractive pentru industria de apărare și securitate.

Aceste concluzii apar în cel mai recent studiu al KPMG, intitulat „Avantajul outsiderului. Europa Centrală și de Est – o oportunitate în creștere pentru industria multinațională de apărare și securitate”.

Analiza arată că regiunea traversează o etapă de repoziționare cu efecte pe termen lung asupra economiei, cooperării regionale și dezvoltării industriale. Statele din zonă își valorifică poziția geografică, compatibilitatea instituțională, baza industrială existentă și forța de muncă calificată pentru a dezvolta capacități comune de producție, logistică și inovare la nivel european.

Potrivit studiului, războiul din Ucraina a accelerat o transformare strategică în arhitectura de securitate a Europei, în care Europa Centrală și de Est nu mai este percepută ca o zonă periferică, ci devine un nucleu operațional, un coridor strategic al NATO și un pilon esențial în consolidarea industriei europene de apărare.

„Europa Centrală și de Est nu mai este periferia apărării europene, ci spațiul în care securitatea, industria și competitivitatea se întâlnesc”, explică Tudor Grecu, CEE Head of Defence, Partner, Head of Advisory, KPMG in Romania.

Potrivit analizei realizate de KPMG, statele din Europa Centrală și de Est – Polonia, România, Cehia, Slovacia și Ungaria – prezintă diferențe politice și economice, dar împărtășesc o bază comună care favorizează cooperarea regională.

Integrarea în Uniunea Europeană și apartenența la NATO, alături de experiența unei tranziții economice accelerate bazate pe investiții străine și integrarea în lanțurile globale de valoare, au contribuit la crearea unui grad ridicat de compatibilitate instituțională și industrială.

Această compatibilitate reduce costurile colaborării transfrontaliere și facilitează dezvoltarea de proiecte comune în domenii precum infrastructura, industria, energia și tehnologia.

”Din ce în ce mai vizibil, cooperarea regională nu mai este definită de simbolism politic, ci de interese funcționale: mobilitate, conectivitate, acces la piața unică, securitatea lanțurilor de aprovizionare și dezvoltare industrială coordonată”, arată studiul KPMG.

Una dintre direcțiile-cheie de cooperare identificate de KPMG este dezvoltarea infrastructurii dual-use, care servește atât obiective economice, cât și de securitate. Drumurile, căile ferate, porturile, aeroporturile și coridoarele fluviale devin elemente esențiale într-o rețea regională extinsă de mobilitate.

Marea Neagră este evidențiată ca un nod strategic pentru securitatea europeană, unde se intersectează aspecte militare, libertatea de navigație, energia și reconstrucția Ucrainei. Strategia Uniunii Europene pentru regiune și propunerea unui hub de securitate maritimă la Constanța consolidează rolul României ca pilon regional.

De asemenea, Dunărea joacă un rol important în această arhitectură, prin modernizarea porturilor și a conexiunilor rutiere și feroviare, contribuind la crearea de hub-uri logistice regionale pentru comerț și reconstrucție. În același context, investițiile în infrastructura feroviară și soluțiile pentru diferențele de ecartament deschid oportunități de cooperare în inginerie, finanțare și standardizare tehnică la nivel regional.

„Pentru investitori și decidenți publici, Europa Centrală și de Est nu mai este o alternativă, ci una dintre puținele regiuni capabile să livreze simultan volum, viteză și scalare industrială în sectorul apărării”, explică General de flotilă aeriană (r) Adrian Duță, Senior Advisor, Defence & Security, KPMG în România.

Europa Centrală și de Est dispune de o bază industrială flexibilă, formată în ultimele trei decenii în jurul sectoarelor automotive, electronică, echipamente industriale și software, care devine un avantaj competitiv major pentru dezvoltarea de capacități strategice, potrivit KPMG.

Extinderea producției dual-use permite integrarea competențelor existente – de la inginerie și metalurgie la software și producție avansată – în rețele regionale coordonate pe standarde comune și orientate către piețele europene și euro-atlantice. Statele din regiune au profiluri complementare: Polonia mizează pe industrie și tehnologie, România pe poziția geografică și infrastructură strategică, Cehia pe tradiția industrială, Slovacia pe nișe de producție, iar Ungaria pe parteneriate industriale și investiții localizate.

Ucraina apare ca un partener industrial emergent, cu un rol important în inovare rapidă, în special în domeniul dronelor, comunicațiilor și tehnologiilor adaptative, completând producția industrială din statele UE.

Un alt pilon esențial este capitalul uman, unde regiunea beneficiază de sisteme educaționale tehnice solide, dar se confruntă cu provocări demografice. Dezvoltarea industriilor strategice poate stimula atragerea specialiștilor din diaspora, programe educaționale comune și centre regionale de excelență în domenii precum inteligență artificială, securitate cibernetică și electronică avansată.

În ansamblu, utilizarea instrumentelor Uniunii Europene, precum fondurile de coeziune, programele de cercetare și investițiile în infrastructură, poate sprijini crearea unui cadru stabil pentru proiecte multinaționale. În acest context, cooperarea regională are potențialul de a transforma Europa Centrală și de Est dintr-o zonă de producție fragmentată într-un ecosistem industrial integrat, capabil să devină un motor de creștere, inovare și securitate pentru întreaga Europă.