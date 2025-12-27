Potrivit studiului, 90% dintre profesioniștii în fiscalitate se așteaptă ca numărul litigiilor fiscale să crească în următorii ani și caută soluții inovatoare pentru a asigura succesul organizațiilor lor. Cercetarea, realizată pe un eșantion de aproximativ 2.000 de executivi fiscali din întreaga lume, evidențiază provocările generate de reforma fiscală globală, transparența sporită, noile tehnologii și schimbările rapide în reglementări.

Concluziile studiului arată că inteligența artificială generativă devine un instrument esențial în gestionarea riscurilor fiscale și soluționarea litigiilor, transformând modul în care departamentele fiscale abordează complexitatea globală.

GenAI redefinește modul în care companiile gestionează litigiile fiscale

Inteligența artificială generativă devine rapid parte integrantă a gestionării riscurilor fiscale, 87% dintre respondenți anticipând îmbunătățiri ale eficienței și acurateței auditurilor fiscale și ale soluționării litigiilor. Totuși, apar aproape zilnic noi puncte sensibile, atât în ceea ce privește volumul litigiilor, cât și durata necesară pentru soluționarea acestora.

70% dintre liderii fiscali intervievați au implementat deja sau sunt în curs de integrare a cel puțin unui instrument GenAI axat pe gestionarea litigiilor fiscale.

Cei care utilizează instrumente bazate pe inteligența artificială raportează niveluri semnificativ mai ridicate de satisfacție față de modul lor de gestionare a litigiilor fiscale, 46% dintre respondenți declarând că sunt „foarte mulțumiți”, comparativ cu doar 31% dintre cei care nu folosesc această tehnologie.

Adrian Rus, Partener, liderul departamentului Prețuri de transfer, EY România: „Controversele fiscale privind prețurile de transfer cresc, iar datele și AI devin noul teren de joc – atât pentru autorități, cât și pentru contribuabili. Studiul EY 2025 privind riscurile și controversele fiscale arată o creștere accelerată a disputelor fiscale la nivel global, alimentată de BEPS 2.0 și controale tot mai sofisticate. Tehnologia – în special AI generativă – devine esențială pentru gestionarea riscurilor, fiind folosită atât de autorități, cât și de contribuabili în analizele de prețuri de transfer. Tendința este clară: mai multe controverse, mai multe date și mai multă tehnologie. În România, prețurile de transfer rămân principala zonă de risc fiscal. Multinaționalele trebuie să adopte soluții digitale, să monitorizeze datele și să anticipeze analizele autorităților. Pregătirea proactivă poate transforma conformarea fiscală într-un avantaj strategic”.

În pofida potențialului tehnologiei, probabilitatea litigiilor continuă să crească. 92% dintre executivii chestionați se așteaptă la mai multe litigii rezultate din implementarea Pilonului II al inițiativei OECD privind erodarea bazei de impozitare și transferul profiturilor (BEPS), iar 91% sunt preocupați de aspectele nerezolvate legate de Pilonul I – Suma A.

De asemenea, 90% anticipează o creștere a numărului de litigii fiscale legate de obligațiile de transparență și cele privind prețurile de transfer, cum ar fi raportarea publică pentru fiecare țară în parte.

Impozitele pe servicii digitale au devenit o sursă importantă de risc fiscal în viitor, însă doar 49% dintre respondenți se consideră „foarte pregătiți” să gestioneze anticipatul val de litigii.

În contextul creșterii riscurilor fiscale, o guvernanță solidă devine elementul central al unei gestionări eficiente a litigiilor. Deși 91% dintre respondenți intenționează să pună un accent mai mare pe guvernanța fiscală globală, doar 31% sunt „foarte mulțumiți” de modul în care sunt gestionate litigiile în prezent.

Este esențial să se reducă decalajul dintre intenție și execuție, ca funcțiile fiscale de top să stabilească structuri clare de conducere, să se centralizeze supravegherea litigiilor la nivel global și să fie consolidată guvernanța datelor.