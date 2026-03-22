Rezultatele sondajului arată clar că piața muncii nu mai experimentează schimbări bruște, ci intră într-o fază de stabilizare a modelului hibrid. Aproape jumătate dintre companii estimează că angajații vor veni la birou trei până la patru zile pe săptămână în 2026, ceea ce indică o revenire parțială la interacțiunea fizică, dar fără a renunța la flexibilitatea câștigată în ultimii ani.

În același timp, o parte importantă a companiilor continuă să mențină un model mai flexibil, cu una sau două zile de prezență la birou, ceea ce confirmă faptul că munca remote rămâne integrată în cultura organizațională. Această combinație între prezența fizică și lucrul de la distanță devine noul standard, adaptat atât nevoilor angajaților, cât și obiectivelor de business.

Deși birourile nu mai sunt ocupate la capacitate maximă, majoritatea companiilor nu iau în calcul reducerea semnificativă a suprafețelor. Peste 75% dintre organizații intenționează să păstreze aceleași spații în 2026, preferând să le optimizeze în loc să renunțe la ele.

Această decizie reflectă o schimbare de perspectivă: biroul nu mai este doar un loc de lucru individual, ci un spațiu destinat colaborării, întâlnirilor și interacțiunii între echipe. Totuși, datele arată că gradul de ocupare rămâne fluctuant, în multe companii fiind prezent între 30% și 70% din personal într-o zi obișnuită. Atmosfera din birouri este, în majoritatea cazurilor, mai degrabă liniștită decât aglomerată, semn că utilizarea spațiilor este încă în tranziție.

Reprezentanții Colliers subliniază că organizațiile nu mai caută soluții radicale, ci ajustează treptat politicile interne pentru a răspunde noilor realități ale muncii. Accentul cade pe crearea unui mediu echilibrat, care să combine eficiența operațională cu nevoile angajaților.

„Companiile nu mai încearcă să schimbe radical modul de lucru, ci mai degrabă îl ajustează și îl rafinează treptat. Datele sondajului arată o tendință clară către un model hibrid mai bine structurat, în care angajații vin mai des la birou decât în ultimii ani, dar fără a reveni la programul clasic de cinci zile pe săptămână. De exemplu, aproape jumătate dintre companii se așteaptă ca angajații să fie prezenți la birou 3-4 zile pe săptămână, în timp ce doar o mică parte rămân în modele complet remote sau complet bazate pe prezență fizică. În paralel, companiile își concentrează atenția pe optimizarea spațiilor existente și pe dezvoltarea unor programe de wellbeing care să creeze un mediu de lucru mai echilibrat și mai atractiv pentru angajați”, explică Daniela Popescu, Director | Tenant Services & Workplace Advisory at Colliers.

Companiile încearcă să readucă angajații la birou prin metode care țin mai degrabă de organizare și cultură decât de beneficii financiare directe. Aproximativ jumătate dintre organizații nu au introdus măsuri speciale, bazându-se pe politici interne și pe alegerea angajaților.

Cele care au intervenit au ales soluții precum organizarea de evenimente interne, stabilirea unor reguli clare privind prezența fizică sau modernizarea spațiilor de lucru. În schimb, stimulentele financiare sunt rar utilizate, ceea ce arată că motivația pentru revenirea la birou este legată mai mult de experiența oferită și de dinamica echipei decât de recompense materiale.

Gestionarea spațiilor de birouri continuă să fie o provocare importantă, în special în contextul muncii hibride. Costurile ridicate de chirie și mentenanță sunt principala preocupare pentru aproape jumătate dintre companii, urmate de utilizarea ineficientă a spațiilor și de limitările infrastructurii existente.

Aceste probleme arată că tranziția către un model flexibil nu este doar o schimbare de cultură organizațională, ci și una logistică și financiară, care necesită adaptări continue.

Un alt aspect important evidențiat de sondaj este atenția tot mai mare acordată sănătății mintale și echilibrului angajaților. Două treimi dintre companii au implementat programe de wellbeing, care includ activități de suport psihologic, coaching sau inițiative sociale.

Percepțiile asupra muncii remote sunt însă împărțite: o parte dintre companii consideră că impactul a fost pozitiv, altele nu observă schimbări majore, iar un segment relevant indică efecte negative. Acest echilibru fragil explică de ce organizațiile încearcă să combine flexibilitatea cu prezența fizică, pentru a menține atât productivitatea, cât și starea de bine a angajaților.

Concluzia generală a analizei este că piața muncii din România nu mai este într-o fază de experiment, ci într-una de ajustare și rafinare.