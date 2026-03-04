România dispune, în prezent, de stocuri de carburant suficiente pentru aproape cinci luni, chiar și în ipoteza în care nu ar mai importa și nu ar mai produce niciun litru de benzină sau motorină. Asigurările vin din partea ministrului Energiei, Bogdan Ivan.

Demnitarul a explicat că rezervele provin atât din stocuri comerciale, cât și din stocuri de urgență, iar situația este mai bună decât în multe alte state din Uniunea Europeană.

Ministrul Energiei a declarat, miercuri seară, la Antena 3, că, în eventualitatea în care România nu ar mai produce și nu ar mai importa deloc carburant în perioada următoare, rezervele existente ar acoperi necesarul pentru aproape cinci luni.

Potrivit acestuia, trei luni sunt asigurate din stocurile de urgență, iar aproximativ două luni din stocurile comerciale.

„Dacă vorbim calm, aşezat şi arătăm toate aceste cifre, românii pot să vadă, de exemplu, că doar din stocurile comerciale şi de urgenţă, dacă noi nu am mai produce un litru de motorină sau nu am mai aduce un litru de motorină şi benzină în România, ne-ar ajunge aproape cinci luni de zile ceea ce avem acum. Trei luni avem stocuri de urgenţă, stocuri comerciale încă două luni aproximativ, dacă, ipotetic, nu am mai produce nimic. Deci în cel mai negru scenariu tot suntem mai bine decât foarte multe alte state din Uniunea Europeană. Mai departe, în momentul de faţă noi avem importuri şi de ţiţei şi de motorină pe rute diversificate”, a explicat Bogdan Ivan.

Întrebat dacă există riscul ca prețul carburantului să ajungă la 10 lei pe litru în România, Ivan a arătat că există numeroase variabile care pot influența evoluția prețurilor. El a explicat că, privind retrospectiv, în urmă cu cinci ani era dificil de anticipat că prețul ar putea ajunge la 8 lei și a subliniat că, în anumite condiții și într-un anumit interval de timp, o astfel de evoluție nu poate fi exclusă, fie că este vorba despre un an, doi sau chiar mai mulți.

Ministrul a precizat că autoritățile au acționat încă de acum câteva zile pentru a diversifica rutele de aprovizionare și pentru a extinde contractele existente. El a menționat că au fost activate contacte internaționale, de la Singapore până în Statele Unite ale Americii, și că instituții precum Consiliul Concurenței, ANPC și ANAF, alături de companiile din industria petrolieră, au contribuit la menținerea unei creșteri de prețuri reduse.

În opinia sa, creșterea înregistrată în România este cea mai mică din Uniunea Europeană. Ministrul a mai arătat că situația este complicată la nivel global, însă a subliniat că, inclusiv în cel mai pesimist scenariu, România se află într-o poziție mai bună decât multe alte state membre.

„Sunt atât de multe variabile încât, dacă întrebaţi orice ministru al Energiei acum cinci ani de zile dacă va ajunge preţul carburantului la 8 lei… Ca să fiu foarte explicit: în anumite condiţii, într-un anumit interval de timp, este evident că poate să fie, peste un an, doi, trei, cinci, zece, nu ai de unde să ştii aceste lucruri. Ceea ce a făcut Ministerul Energiei şi România încă de acum cinci zile, şi anume rute diferite, extinderi de contracte, am apelat toate contactele pe care le am din Singapore până în Statele Unite ale Americii, plus o treabă extraordinară făcută de Consiliul Concurenţei, ANPC, ANAF şi toate companiile din industria petrolului, am reuşit cea mai mică creştere de preţuri din toată Uniunea Europeană”, a precizat Bogdan Ivan pentru postul tv.

De asemenea, el a amintit că au mai existat episoade în care s-a speculat că prețul carburantului va ajunge la 10 lei, însă acest lucru nu s-a concretizat, în urma intervențiilor autorităților.