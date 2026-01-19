Protecția Animalelor din cadrul Consiliului Județean Ilfov continuă campania de sterilizare și microcipare gratuită pentru câinii cu stăpân. Acțiunea are loc în mai multe localități din județ.

Programul campaniei:

20 ianuarie – Pantelimon

27 ianuarie – Voluntari

30 ianuarie – Copăceni

Ce este gratuit?

sterilizarea câinelui;

microciparea;

înregistrarea în RECS;

carnetul de sănătate.

La Pantelimon și Voluntari pot veni și locuitori din: Afumați, Găneasa, Ștefănești, Dobroești, Petrăchioaia, Brănești. La Copăceni pot veni și cei din: Bragadiru, Cornetu, Dărăști, Clinceni, Jilava, Măgurele. Programările se fac la telefon: 0751 235 009.

În comuna Corbeanca a fost introdusă o taxă pentru îngrijirea câinilor fără stăpân. Taxa este de 25 de lei pe gospodărie, se plătește o dată pe an și va fi aplicată începând cu 1 ianuarie 2026. La început, se propusese: 50 de lei pentru persoane fizice și 200 de lei pentru firme. După propunerea primarului Ștefan-Adrian Apăteanu, taxa a fost schimbată: firmele nu mai plătesc nimic, taxa se aplică doar pe gospodărie, nu pe persoană. Decizia a fost votată de consilierii locali pe 31 decembrie 2025.

Primarul comunei Corbeanca a spus că taxa este necesară pentru a acoperi costurile mari ale capturării și îngrijirii câinilor fără stăpân deoarece localitatea are multe spații deschise și animalele se deplasează rapid. El a explicat că nu se poate face capturarea cu o singură persoană sau cu un laț, ci sunt necesare tranchilizante, ceea ce crește costurile.

Edilul a precizat că taxa este de 25 de lei pe an pentru fiecare gospodărie, adică mai puțin de 2 lei pe lună, iar pentru cele aproximativ 6.000 de gospodării, înseamnă 150.000 de lei pe an.

„Oamenii ăștia pe care trebuie să-i angajăm să facă capturare, că aici e problema: fiind spații deschise, ei aleargă. Nu poți să faci capturare cu un singur om. Și nu poți să o faci cu laț. Trebuie tranchilizante. Iar aici intrăm pe un alt segment de costuri. Și asta înseamnă bani. (…) Taxa asta e de 25 de lei pe an, pe gospodărie. Undeva sub 2 lei pe lună, ca să zic așa. (…) Sunt vreo 6.000 de gospodării, înseamnă 150.000 de lei pe an”, a explicat edilul.

Măsura a creat confuzie și nemulțumiri după ce s-a aflat cât trebuie să plătească. Mulți locuitori din Corbeanca consideră că taxa nu este corectă, mai ales cei care au deja câini îngrijiți și ținuți în curte.

Un localnic a spus că nu e normal să plătească pentru câinii de pe stradă.

Un alt locuitor a explicat că situația e și mai dificilă pentru familiile cu venituri mici. El a spus că are doi câini acasă, care stau în curte și nu ies pe stradă, și că nu e corect să plătească pentru câinii altora. Familia lui are patru copii și salariul minim pe economie, așa că se întreabă cum ar putea să facă față unei taxe suplimentare.