Protecția Animalelor Ilfov continuă sterilizările și microcipările gratuite pentru câinii cu stăpân în Pantelimon, Voluntari și Copăceni
Protecția Animalelor din cadrul Consiliului Județean Ilfov continuă campania de sterilizare și microcipare gratuită pentru câinii cu stăpân. Acțiunea are loc în mai multe localități din județ.
Programul campaniei:
- 20 ianuarie – Pantelimon
- 27 ianuarie – Voluntari
- 30 ianuarie – Copăceni
Ce este gratuit?
- sterilizarea câinelui;
- microciparea;
- înregistrarea în RECS;
- carnetul de sănătate.
La Pantelimon și Voluntari pot veni și locuitori din: Afumați, Găneasa, Ștefănești, Dobroești, Petrăchioaia, Brănești. La Copăceni pot veni și cei din: Bragadiru, Cornetu, Dărăști, Clinceni, Jilava, Măgurele. Programările se fac la telefon: 0751 235 009.
În comuna Corbeanca a fost introdusă o taxă pentru îngrijirea câinilor fără stăpân. Taxa este de 25 de lei pe gospodărie, se plătește o dată pe an și va fi aplicată începând cu 1 ianuarie 2026. La început, se propusese: 50 de lei pentru persoane fizice și 200 de lei pentru firme. După propunerea primarului Ștefan-Adrian Apăteanu, taxa a fost schimbată: firmele nu mai plătesc nimic, taxa se aplică doar pe gospodărie, nu pe persoană. Decizia a fost votată de consilierii locali pe 31 decembrie 2025.
Primăria din Corbeanca va folosi taxa de 25 de lei pe gospodărie pentru îngrijirea câinilor maidanezi
Primarul comunei Corbeanca a spus că taxa este necesară pentru a acoperi costurile mari ale capturării și îngrijirii câinilor fără stăpân deoarece localitatea are multe spații deschise și animalele se deplasează rapid. El a explicat că nu se poate face capturarea cu o singură persoană sau cu un laț, ci sunt necesare tranchilizante, ceea ce crește costurile.
Edilul a precizat că taxa este de 25 de lei pe an pentru fiecare gospodărie, adică mai puțin de 2 lei pe lună, iar pentru cele aproximativ 6.000 de gospodării, înseamnă 150.000 de lei pe an.
„Oamenii ăștia pe care trebuie să-i angajăm să facă capturare, că aici e problema: fiind spații deschise, ei aleargă. Nu poți să faci capturare cu un singur om. Și nu poți să o faci cu laț. Trebuie tranchilizante. Iar aici intrăm pe un alt segment de costuri. Și asta înseamnă bani. (…) Taxa asta e de 25 de lei pe an, pe gospodărie. Undeva sub 2 lei pe lună, ca să zic așa. (…) Sunt vreo 6.000 de gospodării, înseamnă 150.000 de lei pe an”, a explicat edilul.
Mulți locuitori din Corbeanca se opun taxei pentru câinii fără stăpân din cauza veniturilor mici
Măsura a creat confuzie și nemulțumiri după ce s-a aflat cât trebuie să plătească. Mulți locuitori din Corbeanca consideră că taxa nu este corectă, mai ales cei care au deja câini îngrijiți și ținuți în curte.
Un localnic a spus că nu e normal să plătească pentru câinii de pe stradă.
Un alt locuitor a explicat că situația e și mai dificilă pentru familiile cu venituri mici. El a spus că are doi câini acasă, care stau în curte și nu ies pe stradă, și că nu e corect să plătească pentru câinii altora. Familia lui are patru copii și salariul minim pe economie, așa că se întreabă cum ar putea să facă față unei taxe suplimentare.
„Nu mi se pare ceva corect! Că am câinele meu, e câinele meu. Ce treabă am eu cu câinii de pe stradă? Că îi ia, îi crotaliază și le dă noaptea drumul pe stradă. De ce să plătesc eu pentru câinele ăla?
Păi nu-i normal. Că eu am doi pechinezi în curte. Am boxe pentru ei, nu ies pe stradă, e curtea închisă. Nu-i normal. – Practic, plătiți pentru câinii de pe stradă. – Exact. – Nu plătesc! – Păi dacă e taxă impusă… – Poate să fie. Dar de ce să plătesc? Plătesc pentru altul? Păi eu am patru copii. Am salariul minim pe economie. Cum să plătesc? Știe cineva cum supraviețuim?”, a declarat un localnic, potrivit sursei citate anterior.
