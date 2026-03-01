Potrivit datelor transmise de ANAF, în anul 2025 au fost efectuate 33.839 de controale fiscale, față de 31.562 în 2024, ceea ce înseamnă o creștere de 7,2%. În 2025 au fost verificați 29.417 contribuabili, comparativ cu 27.082 în 2024.

În 2024, controalele au vizat 810 mari contribuabili, 2.031 contribuabili mijlocii, 22.432 contribuabili mici, 1.704 persoane fizice și 105 nerezidenți. În 2025, distribuția a fost de 571 mari contribuabili, 1.753 contribuabili mijlocii, 23.525 contribuabili mici, 3.173 persoane fizice și 395 nerezidenți.

ANAF arată că, în urma acțiunilor de control antifraudă, în 2024 au fost stabilite creanțe suplimentare de 2,176 miliarde lei. În 2025, suma a crescut la 2,663 miliarde lei, echivalentul a aproximativ 532 de milioane de euro.

De asemenea, numărul actelor de sesizare înaintate organelor de urmărire penală a crescut de la 334 în 2024 la 820 în 2025.

În 2024, cele mai multe nereguli au fost identificate de ANAF în domenii precum energetic, comerț cu produse nealimentare, transporturi rutiere de persoane, servicii auto, comerț cu autoturisme, construcții, comerț alimentar și transport de mărfuri.

În 2025, domeniile în care s-au constatat cele mai multe probleme au fost transporturile rutiere de persoane, comerțul cu produse nealimentare, construcțiile, comerțul cu autoturisme, comerțul electronic, deșeurile reciclabile și comerțul alimentar.

În ceea ce privește controalele antifraudă pe sectoare cu risc fiscal ridicat, în 2024, în cadrul acțiunilor ce au vizat Sistemul RO e-Transport au fost aplicate 2.055 sancțiuni, în valoare de aproximativ 260 milioane lei. În 2025, au fost aplicate 2.007 sancțiuni, în valoare de aproximativ 39 milioane lei.

Pentru platformele de tip ride-sharing, în 2024 au fost aplicate 38 sancțiuni, în valoare de aproximativ 8,9 milioane lei, iar în 2025 au fost aplicate 258 sancțiuni, cu o valoare totală de aproape 123 milioane lei.

În sectorul HoReCa, în 2024 au fost aplicate 946 sancțiuni, de aproximativ 7,9 milioane lei, iar în 2025 au fost 837 sancțiuni, în valoare de circa 14,8 milioane lei.

În comerțul online, în 2024 au fost aplicate 84 sancțiuni, în valoare de aproximativ 0,5 milioane lei, iar în 2025 au fost 108 sancțiuni, în valoare de aproximativ 14,7 milioane lei.

În perioada ianuarie-decembrie 2024 au fost realizate 62.221 acțiuni de control fiscal, iar în 2025 numărul a crescut la 68.045.

În 2024, au fost stabilite obligații fiscale suplimentare în valoare totală de aproximativ 6,4 miliarde lei. În 2025, suma a fost de aproape 4,35 miliarde lei.

În 2024, principalele domenii economice în care au fost stabilite obligații suplimentare au fost industria prelucrătoare, comerțul și producția și furnizarea de energie. În 2025, domeniile principale au fost industria prelucrătoare, comerțul și construcțiile.

ANAF arată că, față de anul precedent, au crescut mai mulți indicatori de rezultat. Numărul contribuabililor verificați a crescut cu 8,6%, valoarea amenzilor contravenționale cu 7,5%, numărul actelor de sesizare cu 145,5%, valoarea prejudiciilor din actele de sesizare cu 40,3% și valoarea implicațiilor fiscale cuantificate în procese-verbale cu 22,4%.