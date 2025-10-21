Ministerul Dezvoltării a informat, marți, că va susține financiar reconstrucția blocului de pe Calea Rahovei din București, grav afectat de explozia produsă pe 17 octombrie. Pentru a face posibil acest sprijin, instituția a elaborat un proiect de ordonanță de urgență care modifică legislația actuală privind programele de consolidare a clădirilor.

Potrivit comunicatului oficial, „Astfel, pentru Programul naţional de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat, care permite finanţarea lucrărilor de proiectare şi execuţie, în proporţie de 100%, pentru blocuri de locuinţe, se instituie posibilitatea expresă a includerii în program a clădirilor de locuinţe afectate de dezastre generate de acţiuni accidentale sau accidente tehnice.”

Reprezentanții ministerului precizează că este nevoie de un cadru legal clar care să permită finanțarea demolărilor și construirii de noi imobile, precum și acoperirea costurilor pentru studiile tehnice și proiectarea lucrărilor. În forma actuală, programul guvernamental finanțează exclusiv consolidarea clădirilor existente, nu și ridicarea unor construcții noi.

„Există precedent legal pentru acest modificări, întrucât un alt program de finanţare derulat de minister, cel pentru şcoli sigure, prevede posibilitatea demolării clădirilor şi construcţia unor structuri noi. Pentru includerea în program a blocului afectat, sunt necesare atât expertiza tehnică realizată de către experţi tehnici atestaţi pentru rezistenţă mecanică şi stabilitate, cât şi raportul de constatare a cauzei accidentului, întocmit de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, prin structurile competente”, se mai arată în documentul publicat în transparență decizională.

Noile reglementări prevăd că imobilele reconstruite vor intra în proprietatea privată a statului și vor fi transferate autorităților locale printr-o convenție încheiată cu Ministerul Dezvoltării. Ulterior, „Locuinţele nou realizate se vor atribui cu chirie foştilor proprietari, la solicitarea acestora, pe întreaga durată a vieţii acestora, precum şi pe o perioadă de maximum 20 de ani pentru moştenitorii minori ai acestora, cu posibilitate de vânzare dacă foştii proprietari solicită”, au transmis oficialii ministerului.

Proiectul mai propune și prelungirea termenului de derulare a programelor naționale „Școli sigure și sănătoase” și „Mihail Cantacuzino” (pentru consolidarea spitalelor), de la 2025 până în 2028, oferind astfel mai mult timp pentru finalizarea lucrărilor în derulare.

„Reducerea riscului seismic şi consolidarea infrastructurii publice esenţiale – şcoli, spitale, clădiri publice şi blocuri de locuinţe este o prioritate pentru Ministerul Dezvoltării, pentru că asigură siguranţa cetăţenilor”, a declarat ministrul Cseke Attila.

Totodată, noul act normativ va permite autorităților locale să finanțeze din bugetele proprii expertizarea, proiectarea și executarea lucrărilor de intervenție pentru clădirile încadrate în clasele de risc seismic ridicat (RsI și RsII), precum și pentru cele afectate de explozii sau incendii, atunci când acestea nu pot beneficia de fonduri guvernamentale.

Prin aceste modificări, Ministerul Dezvoltării își propune să răspundă rapid situațiilor de urgență generate de accidente tehnice și să ofere un cadru legislativ modern, care să permită reconstrucția sigură și eficientă a clădirilor distruse.