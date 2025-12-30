Irinel Ionel Scrioșteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, a declarat că autoritățile române nu înregistrează, în acest moment, datorii către antreprenorii implicați în proiectele de infrastructură de transport.

„Astăzi, noi nu mai avem niciun fel de datorie scadentă către niciun antreprenor. Toate facturile către antreprenorii care au lucrat anul acesta au fost plătite. Guvernul, premierul ştie că trebuie să plătim infrastructura şi ne-a sprijinit în direcţia aceasta şi am plătit toate facturile la zi. Vom păstra această linie a investiţiilor în infrastructură, pentru că ele menţin motorul economic al României”, a afirmat oficialul, marți seară, la Euronews România.

Potrivit acestuia, realizarea investițiilor în infrastructura de transport are un impact direct asupra economiei și contribuie atât la dezvoltarea regională, cât și la crearea de locuri de muncă.

Scrioșteanu a subliniat că aproximativ 65% dintre șantierele de infrastructură de transport din România sunt realizate de antreprenori români. Aceștia au reușit să aducă înapoi specialiști români care au lucrat anterior pe șantiere din străinătate, consolidând astfel capacitatea internă de execuție.

În ceea ce privește rezultatele din acest an, secretarul de stat a precizat că, în 2025, au fost deschiși traficului 146 de kilometri de autostradă și drum expres, reprezentând aproximativ 10% din totalul rețelei de drumuri de mare viteză.

Totuși, nivelul realizat este „sub media optimistă” estimată la începutul anului, o parte dintre întârzieri fiind cauzate de condițiile meteo nefavorabile, inclusiv o toamnă foarte ploioasă care a afectat ritmul lucrărilor pe unele șantiere.

Pentru anul viitor, estimările Ministerului Transporturilor indică un nivel record de infrastructură rutieră finalizată.

„Cu siguranţă va fi un an record, pentru că vom depăşi 200 de kilometri de autostradă şi drum expres. Am mai avut 200 de kilometri în 2024, dar de data aceasta depăşim cu siguranţă 200 de kilometri de autostradă şi drum expres pe care îi vom da în trafic în 2026. Cel mai pesimist scenariu este că depăşim cu puţin 200 de kilometri, cel mai optimist scenariu pe care l-am văzut este să ne situăm undeva la 270 de kilometri de autostradă şi drum expres daţi în trafic anul viitor. (…) Cu siguranţă va fi un an record”, a declarat Irinel Scrioșteanu.

Oficialul a subliniat că aceste estimări nu sunt promisiuni, ci se bazează pe calcule realizate pornind de la stadiul actual al șantierelor aflate deja în execuție.

Printre obiectivele care ar urma să fie finalizate în 2026 se numără mai multe tronsoane de drum de mare viteză în zona Bucureștiului, dar și lotul 4 al autostrăzii Sibiu–Pitești, care ar putea fi deschis circulației în august–septembrie, cu 7–8 luni înainte de termenul contractual.

De asemenea, este vizată finalizarea unui tronson de aproximativ 10 kilometri din autostrada Lugoj–Deva, întârziat anterior din cauza problemelor legate de protejarea habitatului urșilor, precum și deschiderea unor noi tronsoane din autostrada Moldovei.

În acest context, Scrioșteanu a afirmat că România are „capacitatea administrativă de a construi autostrăzi”, iar prioritatea pentru perioada următoare va fi „eficienţa fondurilor cheltuite”, cu accent pe utilizarea mai judicioasă și prioritizată a banilor publici.