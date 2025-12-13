Potrivit raportului realizat de Savills, prețurile proprietăților „prime” din stațiunile de schi au crescut în 2025 cu aproximativ 3%, în timp ce segmentul „ultra-prime” a înregistrat un avans mult mai accelerat, de 9% față de anul anterior.

În topul celor mai scumpe destinații se află Aspen, unde prețurile ajung la 68.900 euro/mp pentru proprietățile „ultra-prime” și 35.100 euro/mp pentru cele „prime”. Pe următoarele poziții se situează Val d’Isère și Gstaadt, ambele cu valori ce depășesc pragul de 50.000 euro/mp în segmentul de vârf.

Raportul arată că reziliența acestui segment este explicată, în mare parte, de profilul cumpărătorilor, care se bazează preponderent pe capital propriu, și nu pe creditare, ceea ce reduce impactul fluctuațiilor dobânzilor.

„Raritatea și capitalul propriu sunt elementele care definesc și influențează piețele rezidențiale din Alpi și din stațiunile montane la nivel global. Astăzi, cumpărătorii cu averi mari apreciază stilul de viață, confortul și exclusivitatea și sunt dispuși să plătească pentru toate acestea”, arată Jeremy Rollason, Head of Savills Ski, în The Ski Report, Winter 2025-26.

Deși prețurile rămân cu aproximativ 4% sub nivelul maxim atins în 2022, acestea sunt cu 12% peste nivelurile din 2021 și cu 27% peste cele din perioada pre-pandemică. Pentru mulți cumpărători, achizițiile nu sunt doar investiții, ci și active de familie pe termen lung, cu o puternică componentă emoțională.

Clasamentul Savills arată că stațiunile elvețiene ocupă jumătate din primele 10 poziții la nivel global în segmentul „ultra-prime”. O particularitate a pieței elvețiene este numărul ridicat de tranzacții off-market, care nu apar în listările publice și care pot atinge prețuri de peste 75.000 euro/mp.

Și stațiunile franceze joacă un rol important, reprezentând o treime din Savills Ultra-Prime Price League, cu Val d’Isère și Courchevel 1850 în prim-plan, unde proprietățile de top depășesc frecvent 40.000 euro/mp.

Un element comun tuturor destinațiilor de top este constrângerea ofertei. Reglementările urbanistice stricte, lipsa terenurilor disponibile și politicile de conservare limitează dezvoltările noi, ceea ce menține un dezechilibru structural între cerere și ofertă și susține prețurile ridicate pe termen lung.

În România, piața rezidențială din stațiunile montane se află încă într-o etapă incipientă comparativ cu Alpii, însă prezintă un potențial semnificativ de creștere. Experiența internațională arată că intrarea marilor lanțuri hoteliere este un catalizator important pentru dezvoltarea segmentelor „prime” și „ultra-prime”.

„Pe segmentul rezidențial, prețurile din zonele destinate schiului, precum Brașov sau Sinaia, se situează în prezent între 3.000 și 4.000 de euro, departe de Top 10 piețe rezidențiale din destinații de schi, dar relativ aproape de stațiuni precum Furano sau Bad Gastein”, explică Oana Popescu, Partner & Head of Residential în cadrul Crosspoint Real Estate.

Aceasta subliniază că premisele care au alimentat creșterea în Alpi încep să apară și în România:

„Elementele care au condus la creșterea pieței rezidențiale din destinațiile de schi din Alpi își fac apariția și pe segmentul de profil din România, cu o creștere a interesului turiștilor, cu investiții deja realizate și cu peste 1.000 de camere de hotel planificate în perioada următoare în zonele montane”, a adăugat Oana Popescu.

Cele mai multe investiții anunțate vizează zona Brașovului, unde, după inaugurarea Swissôtel, mai multe branduri internaționale precum Hyatt, Kempinski, Marriott, Hilton, Mercure sau Ibis au semnalat proiecte noi. De asemenea, și alte stațiuni din Bucegi, precum Sinaia, atrag investiții prin modernizarea unităților hoteliere existente.