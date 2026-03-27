Programul este derulat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Sector 1, în baza unei hotărâri de Consiliu Local. Beneficiarii acestui sprijin financiar sunt persoanele singure, familiile cu venituri reduse sau cele aflate în dificultate medicală.

Ajutorul financiar este de până la 500 de lei pe trimestru, ceea ce înseamnă un total de maximum 2.000 de lei pe an. Sprijinul poate fi solicitat pentru plata medicamentelor prescrise pe rețete compensate integral sau parțial.

Suma acoperă diferența dintre valoarea compensată și prețul de vânzare al medicamentelor, fiind destinată reducerii costurilor suportate de pacient, transmite Primăria Sector 1 într-un comunicat.

Pe lângă medicamente, sprijinul financiar poate fi utilizat și pentru acoperirea costurilor unor intervenții chirurgicale de urgență sau pentru achiziția de dispozitive medicale.

Printre acestea se numără proteze, concentratoare de oxigen sau alte echipamente recomandate de medicul specialist. În situațiile în care un dispozitiv este parțial compensat de Casa de Asigurări de Sănătate, se poate acorda diferența de preț, fără a depăși plafonul anual de 2.000 de lei.

Pentru acordarea sprijinului, este necesară realizarea unei anchete sociale. Aceasta analizează veniturile solicitantului, situația socială și medicală, precum și condițiile de locuire.

Dosarul este evaluat și aprobat de o comisie din cadrul DGASPC Sector 1. Autoritățile precizează că acest ajutor nu este condiționat de venitul minim garantat.

Solicitanții trebuie să depună o cerere tip, acte de identitate, documente privind veniturile, rețete compensate și documente medicale care justifică necesitatea tratamentului sau a dispozitivelor.

Cererile pot fi depuse la Biroul Cetățeanului din strada Mureș nr. 18-24 sau prin e-mail, la adresa DGASPC Sector 1. Programul de lucru este de luni până vineri, cu interval extins în ziua de joi.

După acordarea sprijinului, beneficiarii trebuie să prezinte dovada utilizării banilor pentru scopul declarat, respectiv bonuri fiscale sau chitanțe pentru medicamentele achiziționate.

Persoanele care doresc să discute situația lor cu un asistent social pot face programări online, prin platforma pusă la dispoziție de Primăria Sectorului 1, alegând ziua și intervalul orar dorit.