Programul, denumit Solidaritate pentru educație și sănătate, va fi implementat pe o durată de trei ani și prevede acordarea de sprijin financiar pentru acoperirea costurilor aferente serviciilor de after-school sau grădiniță cu program prelungit. Beneficiarii sunt copiii cu vârsta de până la 14 ani, care vor putea astfel să aibă acces la un mediu sigur și organizat pe durata tratamentului oncologic urmat de părinte.

În cadrul proiectului, copiii cu părinți bolnavi de cancer pot beneficia de vouchere lunare în valoare de până la 1.000 de lei pentru fiecare copil. Sprijinul financiar este acordat pe toată perioada tratamentului oncologic și poate acoperi parțial sau integral costurile serviciilor educaționale.

Pentru a beneficia de acest sprijin, solicitanții trebuie să depună un dosar complet pentru acordarea ajutorului financiar. Dosarul poate fi transmis în format electronic la adresa de e-mail solidaritate@social2.ro sau depus în format fizic la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, situat pe strada Olari nr. 15, Sector 2, București.

Dosarul de înscriere trebuie să conțină o cerere de înscriere completată și semnată, un document medical care să ateste diagnosticul cu afecțiuni oncologice și înscrierea într-un program de tratament oncologic, document eliberat de un medic specialist în oncologie cu cel mult 60 de zile înainte de data depunerii dosarului, precum și acordul individual privind prelucrarea datelor cu caracter personal. De asemenea, este necesară o adeverință eliberată de grădinița sau unitatea de învățământ la care este înscris copilul.

Solicitanții trebuie să mai depună adeverința sau adeverințele de venit ale părinților, părintelui sau tutorelui legal, din care să reiasă veniturile nete realizate, însoțite de o declarație pe propria răspundere prin care se confirmă că nu există alte venituri decât cele menționate în documentele depuse. Dosarul trebuie să includă și copii ale actelor de identitate ale părinților, părintelui sau tutorelui legal, copii ale certificatelor de naștere ale copiilor, precum și un certificat de atestare fiscală sau un alt document doveditor care să arate că părinții, părintele sau tutorele legal nu au obligații restante la bugetul local.

În calculul veniturilor nu sunt luate în considerare alocația de stat pentru copii și bursele școlare. Pentru a fi eligibil, venitul net lunar cumulat al familiei nu trebuie să depășească plafonul de 8.000 de lei.