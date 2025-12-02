Sorin Grindeanu consideră că această situație se reflectă în prezent în modul în care este administrat Bucureștiul și afirmă că USR este responsabil pentru disfuncționalitățile acumulate în timp.

Liderul social-democrat susține că USR reprezintă sursa principală a problemelor din administrația Capitalei și că actualul candidat al formațiunii la Primăria Generală, Cătălin Drulă, este expresia acestui haos. El consideră că toate atacurile politice apărute în ultimele zile și săptămâni fac parte din strategii de campanie și sunt menite să creeze confuzie în rândul alegătorilor.

„Haosul în administraţia locală de foarte mulţi ani are un nume, USR, pentru că sunt cei care au gestionat de ani buni mersul la Primăria Generală a Capitalei, sunt cei care au primit în mod covârşitor votul şi încrederea bucureştenilor, dar, totodată, răspunsul bucureştenilor este acesta. Astăzi, când vorbim haos, întruchiparea acestui haos este dată de Cătălin Drulă, ca şi candidat pe care îl are această formaţiune politică la Primăria Generală”, a spus Grindeanu la Parlament.

Liderul PSD afirmă că adversarul real al bucureștenilor este candidatul USR, pe care îl consideră responsabil pentru atmosfera de incertitudine și pentru modul în care este prezentată situația administrativă a orașului.

„Adevăratul duşman al bucureştenilor este Cătălin Drulă” a mai spus liderul social-democrat.

Întrebat despre criticile aduse lui Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei, în legătură cu achizițiile de locuințe făcute în familia acestuia, Sorin Grindeanu a respins ideea că subiectul ar trebui să fie o temă reală de dezbatere. El susține că astfel de discuții reprezintă acțiuni de campanie electorală lansate de contracandidați și că nu consideră relevante acuzațiile privind proprietățile familiei lui Băluță.

„N-am să cred o secundă. Sunt chestiuni care ţin de sunet şi lumini, pe care ceilalţi contracandidaţi le aruncă în acest moment”, a conchis Grindeanu.

Controversa legată de averea candidatului PSD a fost alimentată de o investigație realizată de Snoop, care arată că în declarația de avere a lui Daniel Băluță figurează doar moștenirile soției sale, precum și un teren și o casă donate fiicei lor. Ancheta susține însă că bunurile semnificative s-ar afla pe numele unor rude ale edilului Sectorului 4. Potrivit investigației, părinții lui Băluță, ambii pensionari și ambii cu un trecut profesional în Primăria Sectorului 4, precum și fratele acestuia ar deține apartamente, terenuri și case achiziționate cu peste un milion de euro, iar valoarea totală a proprietăților ar depăși 1,5 milioane de euro.