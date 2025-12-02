Elena Udrea a vorbit deschis, într-un interviu acordat Realitatea Plus, despre situația actuală a clasei politice și direcția în care se îndreaptă România. Fostă șefă a Cancelariei Prezidențiale și ministră în mai multe guverne, Elena Udrea consideră că rezultatul prezentului politic este consecința directă a voturilor date de-a lungul anilor.

În opinia sa, românii au ajuns să fie conduși de oameni mai preocupați de relația cu Bruxelles-ul decât de interesele reale ale țării. Ea spune că dezamăgirea generală se explică prin faptul că au fost aleși politicieni care nu pun România pe primul loc, motiv pentru care cetățenii suportă acum efectele propriilor opțiuni electorale. Mesajul ei este clar: schimbarea poate veni doar prin votarea unor lideri care iubesc cu adevărat această țară.

„Din păcate, nu suntem unde ar trebui și unde merita să fie România. M-am tot gândit la acest aspect, ce aș putea să le spun românilor, și trebuie să recunoaștem că am ajuns aici din cauza alegerilor noastre. Cred că ne este rău fiindcă am votat oameni cărora nu le pasă de România din ce în ce mai mult. Contează mai mult pentru ei ce se întâmplă la Bruxelles decât la București. Românii trebuie să voteze pe cei care iubesc această țară.”, transmite Elena Udrea.

Elena Udrea a abordat și subiectul anulării alegerilor prezidențiale din decembrie 2024, catalogând decizia drept un gest ilegal care a șters practic vocea românilor.

Fostul minsitru afirmă că, pentru prima dată după mult timp, oamenii au început să voteze dincolo de manipulări, iar tocmai acest lucru a fost anulat.

Cu toate acestea, ea susține că românii nu și-au pierdut complet puterea și că adevărata schimbare poate apărea printr-o reîntoarcere la valorile credinței și ale responsabilității civice.

„Ei întotdeauna au avut, însă e un an de când cuvântul românilor a fost șters pur și simplu, iar votul lor a fost anulat. Eu m-am bucurat că românii au votat dincolo de manipulări. Cum va veni schimbarea? Întorcându-ne la credință.”, arată aceasta.

În plan extern, Elena Udrea se arată extrem de pesimistă. Potrivit acesteia, România nu mai contează pe scena internațională, fiind lipsită de reprezentanți capabili să își asume vocea țării.

Chiar și atunci când există invitații la nivel înalt, spune Udrea, liderii actuali aleg să stea departe, fapt ce contribuie la marginalizarea României pe plan diplomatic.

„Din păcate, nu contăm. Suntem ignorați. Nu avem voci care să vorbească în numele României. Chiar dacă suntem invitați, cei care sunt acum la conducere nu se duc.”, a mai specificat aceasta.

Pe un ton mai personal, Elena Udrea a vorbit și despre perioada dificilă prin care a trecut, subliniind rolul esențial al familiei.

Sprijinul celor apropiați a fost, spune ea, cheia care a ajutat-o să reziste și să își găsească puterea de a merge mai departe, concentrându-se pe planuri pentru viitor alături de cei dragi.