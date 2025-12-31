În mesajul său, Sorin Grindeanu a evidențiat că, în ciuda tensiunilor geopolitice și a conflictului de la granița estică, România a continuat să fie un pilon al securității regionale. El a subliniat că, într-un context extern dificil, stabilitatea politică internă a avut un rol crucial și trebuie să rămână și în 2026 un factor-cheie pentru dezvoltarea socială și economică a țării.

Mesajul integral:

2025 a fost un an cu multe provocări.

Pe plan extern, în ciuda conflictului de la frontiera estică, România a rămas un pilon al securității regionale.

În acest context, pe plan intern, stabilitatea politică a avut un rol extrem de important. Aceasta trebuie să rămână în anul care începe, cheia dezvoltării sociale și economice.

Nici 2026 nu va fi un an ușor!

Îmi doresc însă să venim cu măsuri echilibrate pentru români, care să stopeze deficitul bugetar și care să conducă treptat la reluarea creșterii nivelului de trai.

Mă bucură că România încheie anul și cu multe plusuri.

Ca fost ministru al Transporturilor apreciez că au fost continuate proiectele de mare infrastructură și s-au dat în circulație 146 de km de noi drumuri de mare viteză.

Ca președinte al Camerei Deputaților am insistat și voi continua să insist pentru dezvoltarea Parteneriatelor Strategice ale României și a relațiilor bilaterale.

Toate oferă oportunități pentru investiții importante care pot aduce avantaje competitive economiei românești, pe termen mediu și lung.