Tot mai mulți oameni folosesc instrumente de inteligență artificială (AI) în ultima perioadă. Un sondaj recent realizat de eJobs România arată că:

4 din 10 persoane folosesc AI de mai multe ori pe zi, fie pentru muncă, fie în viața personală.

23% îl folosesc o dată pe zi.

21,5% îl folosesc o dată pe săptămână.

16% îl folosesc o dată pe lună sau mai rar.

Cei mai mulți (64%) folosesc AI ca să pună întrebări complexe despre domeniul lor sau alte subiecte. Alte moduri frecvente de folosire:

54,5% cer sfaturi ca să rezolve o problemă specifică.

41% folosesc AI pentru a crea texte, imagini, sunete sau site-uri web.

41% caută produse sau servicii folosind cuvinte cheie.

40% îl folosesc pentru traduceri.

31% pentru a face rezumate.

26% pentru calcule sau estimări.

Când oamenii sunt întrebați ce gândesc despre „AI”:

6,7% au auzit termenul, dar nu știu exact ce înseamnă.

18,1% nu cred că folosesc AI.

48,6% spun că folosesc în mod intenționat tool-uri AI, chatboți sau generatoare de imagini.

26,6% folosesc mai multe tool-uri AI regulat, urmăresc știrile despre ele și știu cum evoluează.

Aproape jumătate dintre respondenți au declarat că au încredere în informațiile oferite de instrumentele AI folosite atunci când vor să se documenteze rapid în privința unui subiect. 35,2% nu și-au format o părere clară în acest sens, iar 16,5% sunt circumspecți și nu au încredere.

„Una dintre principalele linii de discuție ale ultimilor doi ani, atunci când vorbea despre AI, era în ce măsură reprezintă o amenințare pe piața muncii și care este riscul să ducă la o scădere a numărului de joburi, în perspectiva automatizării tot mai multor sarcini. De aceea, a fost interesant să vedem că respondenții ne-au spus că au mai degrabă un sentiment de optimism decât de pesimism atunci când se gândesc la inteligența artificială. Doar 18% au un sentiment negativ. Inclusiv în ceea ce privește raportul anxietate / siguranță, cele mai multe răspunsuri merg în direcția siguranței”, spune Ana Călugăru, Head of Communications în cadrul eJobs.

Românii încep să folosească tot mai mult inteligența artificială (AI) în viața de zi cu zi, dar rămân atenți la datele pe care le împărtășesc:

40% nu se simt confortabil să ofere AI informații personale, cum ar fi locația, preferințele sau comportamentul online, chiar dacă asta ar face serviciile mai bune și mai personalizate.

39% recunosc că le-ar fi mai greu să găsească informații online fără AI.

Aproximativ jumătate cred că AI va face viața mai ușoară în următorii 2–3 ani și au încredere că poate oferi recomandări importante (financiare, sănătate, carieră, vacanțe etc.).

23% consideră că aceste recomandări nu sunt relevante pentru ei.

Sondajul a fost făcut în noiembrie 2025, pe 2.640 de angajați.