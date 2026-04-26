Mai mult de jumătate dintre bucureșteni, respectiv 54%, consideră că premierul Ilie Bolojan ar trebui să demisioneze. În schimb, 42% dintre respondenți sunt de părere contrară, potrivit unui sondaj realizat în luna aprilie de Centrul de Sociologie Urbană și Regională (CURS) în Capitală.

Tensiunile din coaliția de guvernare sunt cunoscute de majoritatea celor chestionați. Astfel, 67% dintre respondenți declară că au auzit despre aceste conflicte politice, iar 21% afirmă că au auzit despre ele, dar nu sunt foarte bine informați. Doar 7% spun că nu au cunoștință despre acest subiect.

În ceea ce privește intențiile de vot pentru alegerile locale din București, competiția este una strânsă. PSD se află pe primul loc, cu 22% din opțiuni, urmat la doar două procente de PNL și AUR, ambele cotate cu 20%. USR ocupă poziția a patra, cu 16%.

Sub pragul de 10% se situează mai multe formațiuni politice, printre care SENS, cu 6%, PNRR–Piedone și SOS România, fiecare cu câte 5%, precum și Partidul Oamenilor Tineri și REPER, ambele cu 2%.

Sondajul a fost realizat pe un eșantion de 1.073 de adulți din București, în perioada miercuri–sâmbătă, având o marjă de eroare de ±3%, la un nivel de încredere de 95%.

Aproape trei sferturi dintre bucureșteni, respectiv 74%, consideră că România se îndreaptă într-o direcție greșită, în timp ce doar 19% apreciază că direcția este una bună, potrivit unui sondaj realizat în luna aprilie de Centrul de Sociologie Urbană și Regională (CURS) în Capitală. Restul de 7% dintre respondenți nu au exprimat o opinie în acest sens.

Percepția asupra situației din București este ceva mai echilibrată, însă nemulțumirea rămâne majoritară. Astfel, 63% dintre participanți consideră că orașul merge într-o direcție greșită, în timp ce 31% cred contrariul, apreciind evoluția Capitalei ca fiind una pozitivă.

În ceea ce privește problemele principale ale orașului, traficul și aglomerația sunt de departe cele mai des menționate, fiind indicate de 27% dintre respondenți. Acestea sunt urmate de nivelul impozitelor și taxelor, cu 13%, de starea drumurilor și a străzilor, cu 12%, și de curățenie, menționată de 10% dintre participanți. Alte preocupări vizează lipsa apei calde și nivelul de trai, fiecare cu câte 9%, sistemul de sănătate cu 8%, poluarea cu 7%, problema parcărilor cu 3% și transportul public, menționat de 1% dintre respondenți. În ansamblu, mobilitatea urbană și costul vieții concentrează cea mai mare parte a nemulțumirilor exprimate.

